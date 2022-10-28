الجارديان: القبض على صحفية مقربة من بوتين في لتوانيا

أعلنت السلطات في دولة ليتوانيا القريبة من روسيا، القبض على كيسانيا سوبشاك الصحفية الروسية المقربة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وذكرت صحيفة «جارديان» الإنجليزية، أنه تم القبض على الفتاة في ليتوانيا، فيما أطلقت الشرطة هجوما على منزلها بروسيا، وتفيد الصحيفة بأن الفتاة تعمل كصحفية وتستعين بها الرئاسة الروسية (الكرملين) كمعارضة مستأنسة داخل البلاد.

خطاب للرئيس الروسي

وأُعلن القبض عليها بعد ساعات قليلة من خطاب الرئيس الروسي مساء أمس، الذي هاجم فيها الغرب،ـ مبينا أنه يهاجم ثقافة بلاده ويعمل على بث الكراهية ضدها ودعم أوكرانيا ضده، مشددا على أن الغرب سيكون مضطرا للدخول في مفاوضات مع روسيا لأنها الدولة الوحيدة القادرة على تنفيذ السلام في أوكرانيا.