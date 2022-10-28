استعدادات مكثفة لمواجهة تقلبات الطقس بشمال سيناء

تسود مدن وقرى شمال سيناء، أجواء مناخية متقلبة بين صحو وغائم على جميع الأنحاء، ورغم انخفاض الحرارة بمقدار درجة واحدة عن أمس، إلا أن الجو مشمسًا اليوم.

تحذير من تخفيف الملابس في أوقات المساء

وحذر المرصد المناخي بمجلس مدينة العريش في بيان له، المواطنين، من تخفيف الملابس أوقات المساء، موضحًا أن هناك تقلبات مناخية بين الحين والآخر.

وأوضح المرصد المناخي، أن هناك غيوم آتية باتجاه المنطقة وتوقعات بتساقط أمطار، يصحبها هبوب رياح باردة وانخفاض في درجات الحرارة، التي بدورها قد تصل الى 20 درجة مئوية خلال أوقات المساء.

مجلس المدينة يواصل استعداده لتساقط الأمطار

بدوره أكد مجلس مدينة العريش في بيان له، أن العمل مستمر لتنظيف بلاعات الصرف الصحي، والعمل على تنظيف بيارات الأمطار، وذلك تحسبًا لتساقط امطار خلال الساعات المقبلة، وأن هناك عملية مراجعة لعمل بيارات تصريف الأمطار في 5 مناطق محددة تشهد رواكد مياه بوسط المدينة وبشارع البحر بالقرب من المنطقة الأيوبية والخفاء الراشدين ومكسيم بساحل المدينة.

من جهته، أعلن قسم الطوارئ والاستغاثة بديوان عام المحافظة، أنه يتابع التطورات بالتنسيق مع المديريات ومجالس المدن لحظة بلحظة، داعيًا المواطنين لسرعة الإبلاغ عن أي من المشكلات التي قد تتسببها الأوضاع المناخية، سواء في مجال المياه والكهرباء أو الطرق العامة والسريعة بالمحافظة، للعمل على التدخل الفوري وحل المشكلات.