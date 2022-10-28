عضو «ابدأ» يرصد أبرز التحديات أمام المصنعين: نحتاج قواعد بيانات

تحدث الدكتور محمد عبدالسميع عضو فريق مبادرة «ابدأ» لتطوير الصناعة، عن التحديات التي تواجه الصناعة المصرية، موضحًا: «هناك حاجة إلى قواعد بيانات في مصر تتيح لكل المصنعين أن يتعرفوا إلى بعض».

وأضاف عبدالسميع، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، على قناة اكسترا نيوز، من تقديم الإعلامي محمود السعيد، أن قواعد البيانات القوية تعمل على ترابط التجارة الداخلية والصناعة، مشيرًا إلى عدم وجود آلية تُعرف المصنعين الصغار والصناعات المغذية على أماكن الصناعات الكبرى واحتياجاتها.

قرار الاعتمادات المستندية

وتابع عضو فريق مبادرة «ابدأ» لتطوير الصناعة، بأن قرار الاعتمادات المستندية عطّل بعض مستلزمات الإنتاج في الإخراج، ولكن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أعلن انتهاء التعامل بها في ديسمبر.

تنسيق العمل بين المصنعين

وأوضح: «كان هناك بعض التحديات الأخرى التي تقابل كبار المصنعين، وهي عدم ربحية التصنيع للمنتج الواحد، وبالتالي يجب أن يتجمع كل المصنعين في قطاع على تصنيع مستلزم واحد حتى يكون مربحا، وهو ما فعلته مبادرة ابدأ، حيث جمعت المصنعين لتصنيع مدخلات الإنتاج».