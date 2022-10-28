رئيس التحرير

أحمد الخطيب

مؤتمر المناخ.. مع بعض نقدر

  • ثواني
  • دقائق
  • ساعات
  • يوم

عضو «ابدأ» يرصد أبرز التحديات أمام المصنعين: نحتاج قواعد بيانات

كتب:

شريف سليمان
11:27 ص | الجمعة 28 أكتوبر 2022
مبادرة ابدأ

مبادرة ابدأ

تحدث الدكتور محمد عبدالسميع عضو فريق مبادرة «ابدأ» لتطوير الصناعة، عن التحديات التي تواجه الصناعة المصرية، موضحًا: «هناك حاجة إلى قواعد بيانات في مصر تتيح لكل المصنعين أن يتعرفوا إلى بعض».

وأضاف عبدالسميع، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، على قناة اكسترا نيوز، من تقديم الإعلامي محمود السعيد، أن قواعد البيانات القوية تعمل على ترابط التجارة الداخلية والصناعة، مشيرًا إلى عدم وجود آلية تُعرف المصنعين الصغار والصناعات المغذية على أماكن الصناعات الكبرى واحتياجاتها.

قرار الاعتمادات المستندية

وتابع عضو فريق مبادرة «ابدأ» لتطوير الصناعة، بأن قرار الاعتمادات المستندية عطّل بعض مستلزمات الإنتاج في الإخراج، ولكن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أعلن انتهاء التعامل بها في ديسمبر.

 تنسيق العمل بين المصنعين 

وأوضح: «كان هناك بعض التحديات الأخرى التي تقابل كبار المصنعين، وهي عدم ربحية التصنيع للمنتج الواحد، وبالتالي يجب أن يتجمع كل المصنعين في قطاع على تصنيع مستلزم واحد حتى يكون مربحا، وهو ما فعلته مبادرة ابدأ، حيث جمعت المصنعين لتصنيع مدخلات الإنتاج».  

 

اقرأ المزيد:

عضو بمبادرة ابدأ: نسعى لتوفير فرص عمل لائقة للشباب

مؤسسة «ابدأ» بالسويس تتكفل بدفع المصروفات للطلبة غير القادرين

محافظ البنك المركزي: مبادرة «ابدأ» الغرض منها توطين الصناعة في مصر

عضو مبادرة «ابدأ»: الأزمات العالمية ولدت فرصا محلية لتوطين الصناعات

تفاصيل مبادرة «ابدأ حياة» في سوهاج لتمكين الشباب اقتصاديًا

مبادرة ابدأ: هدفنا توفير عمالة محترفة يحتاجها سوق العمل في مصر

«ابدأ»: نسعى لدعم الصناعات المصرية وتقليل الاستيراد.. وعرضنا الخطة على الرئيس
بقلم شريف سليمان