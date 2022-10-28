إيناس الجبالي تفوز بـ4 برونزيات بإفريقيا المفتوحة لرفع الأثقال البارالمبة

فازت إيناس الجبالي، لاعبة المنتخب الوطني لرفع الأثقال، اليوم الجمعة، بـ4 ميداليات برونزية في منافسات وزن 41 كجم سيدات، ببطولة إفريقيا المفتوحة لرفع الأثقال البارالمبي، التي تستضيفها مصر على مجمع صالات الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

إيناس الجبالي: استعديت بقوة لحصد ميدالية

أعربت إيناس الجبالي، في تصريح لـ«الوطن»، عن سعادتها بتحقيق 4 ميداليات برونزية، مشيرة إلى أنها استعدت للبطولة بشكل كبير، وأنها سعت بقوة لحصد ميدالية، خاصة بعد العروض التي قدمتها خلال الفترة الماضية، ولاقت استحسان مدرب المنتخب محمد تومة.

إشكر وتقدير للرئيس السيسي

وجهت إيناس الجبالي، الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدة أن في عهده حصد أصحاب ذوي الهمم، الكثير من الإنجازات في المجالات المختلفة.

وتقدم مجلس إدارة نقابة المهن الرياضية بدمياط، برئاسة الدكتور أحمد شعراوي الخطيب، بخالص التهاني للبطلة إيناس عبد العال الجبالي، ابنة محافظة دمياط، ومدربها الكابتن محمد تومة، على هذا الإنجاز.

معلومات عن إيناس الجبالي

يذكر أن إيناس الجبالي من مواليد مركز كفر سعد بمحافظة دمياط، وعانت كثيرا من التنمر في صغرها، لكنها قررت أن تتميز عبر ممارسة الرياضة.

ونجحت الجبالي، في حصد المركز الأول في العديد من البطولات الرياضية، وكذلك بطولة الجمهورية في رياضة الرمح ورفع الأثقال.

وبدأت منافسات البطولة الساعة الثانية والربع ظهرا، بإقامة مباريات وزن 41 كجم سيدات، التي شاركت فيها لاعبتا المنتخب إيناس الجبالي، وزينب خليفة، قبل ميزان 45 كجم سيدات، ثم انطلقت منافسات وزن 65 كجم رجال، وشارك بها لاعبا المنتخب حسام الجعفرى وهاشم يوسف.