مصادرة مُعدة ثقيلة أثناء حفر خط صرف صحي مخالف بحي غرب أسيوط (صور)

صادرت رئاسة حي غرب أسيوط، إحدى المعدات الثقيلة «حفار» أثناء قيامها بحفر خط صرف صحي مخالف بأحد شوارع منطقة «مصنع سيد» التابعة لحي غرب.

التحفظ على المعدة

وقال محمد بشير، رئيس حي غرب أسيوط، إن بلاغا ورد لغرفة عمليات الحي بوجود أعمال حفر لخط صرف مخالف بأحد الشوارع المتفرعة من شارع الشيخ سعيد بمنطقة مصنع سيد، وعلي الفور توجهنا برفقة شاذلي محمد، نائب رئيس الحى وفريق قسم الإشغالات بقيادة إسلام القرن لمكان البلاغ، وتم مصادرة المعدة وأدوات الحفر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

إيقاف مخالفة بناء

وأضاف رئيس الحي، أنه وفقا لتعليمات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، وأثناء المتابعة الميدانية للحي، تبين قيام أحد المواطنين بالبناء المخالف بمنطقة المعلمين، وعلى الفور تم التوجه إلى المكان وايقاف المخالفة، ومصادرة معدات البناء والخلاطة المستخدمة واتخاذ الاجراءات القانونية.

وشدد رئيس الحي على نوابه بالمتابعة المستمرة، وتشكيل الحملات لمنع أي تعديات جديدة، وإيقاف البناء المخالف فورًا، والتعامل بحزم وقوة، في إزالة كل أشكال التعديات، وتطبيق القانون على المخالفين، وترسيخ دولة القانون والتصدي للبناء المخالف والعشوائي.