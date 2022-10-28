خريطة فصل التيار الكهربائي غدا في 3 محافظات.. اعرف الأماكن والمواعيد

تفصل الشركة القابضة لكهرباء مصر التيار غدَا السبت عن 3 محافظات في سوهاج وكفر الشيخ والدقهلية، لإجراء الصيانة الدورية لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمشتركين، وتوجه الشركة تحذير إلى أصحاب المخابز والمستشفيات والأماكن الخدمية بتوفير مغذي بديل فترة فصل التيار الكهربائي.

فصل التيار الكهربائي غدا عن الدقهلية

وفقًا لبيان شركة كهرباء شمال الدلتا، من المقرر قطع التيار غدا عن مدينة دكرنس، ونبروه، والستاموني، والقرى التابعة لها بالدقهلية بداية من الساعة 9 صباحا حتى الـ 3 عصرا للصيانة الدورية.

كما أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق، بكفر الشيخ، فصل التيار الكهربائي غدا السبت عن 4 مناطق بمدينة دسوق، بالتنسيق مع هندسة كهرباء دسوق، لأعمال الصيانة الطارئة بمناطق شارع الدلتا، والكوم الأحمر، وحلقة السمك، وشارع السرايا، بداية من 9 صباحاً حتى الواحدة ظهرا.

قطع الكهرباء بسوهاج

بينما صرحت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بمحافظة سوهاج، بقطع التيار الكهربائي لليوم الثالث للصيانة الدورية عن مركز طهطا والقرى التابعة له بداية من 8 صباحا حتى 4 عصرا، وتستمر خطة الصيانة الدورية لمحطة كهرباء طهطا لنهاية الأسبوع.