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إصابة شخصين بحريق في مخازن للقطن بإحدى قرى دمياط «صور»

كتب:

محمد إبراهيم
11:05 م | الجمعة 28 أكتوبر 2022
اندلاع حريق في مخازن للقطن بإحدى قرى دمياط

اندلاع حريق في مخازن للقطن بإحدى قرى دمياط

اندلع حريق في مخازن قطن بقرية ميت الخولي التابعة لمركز الزرقا، في دمياط، مساء اليوم الجمعة، وأخطرت قوات الحماية المدنية التي انتقلت إلى موقع البلاغ.

حريق هائل في مخزن قطن 

وجرى الدفع بسيارات إطفاء وأخرى للإسعاف، لإخماد النيران قبل امتدادها إلى المنازل المجاورة، وسارع رجال الحماية المدنية إلى السيطرة على الحريق الذي وقع بالقرب من معارض للأثاث.

إصابة شخصين باختناق في حريق مخزن قطن

وأسفر الحادث عن إصابة شخصين باختناق وجرى نقلهما إلى المستشفى المركزي لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية.

ولم يتحدد بعد سبب اشتعال النيران، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة ومباشرة التحقيقات.

 

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