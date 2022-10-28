إصابة شخصين بحريق في مخازن للقطن بإحدى قرى دمياط «صور»

اندلع حريق في مخازن قطن بقرية ميت الخولي التابعة لمركز الزرقا، في دمياط، مساء اليوم الجمعة، وأخطرت قوات الحماية المدنية التي انتقلت إلى موقع البلاغ.

حريق هائل في مخزن قطن

وجرى الدفع بسيارات إطفاء وأخرى للإسعاف، لإخماد النيران قبل امتدادها إلى المنازل المجاورة، وسارع رجال الحماية المدنية إلى السيطرة على الحريق الذي وقع بالقرب من معارض للأثاث.

إصابة شخصين باختناق في حريق مخزن قطن

وأسفر الحادث عن إصابة شخصين باختناق وجرى نقلهما إلى المستشفى المركزي لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية.

ولم يتحدد بعد سبب اشتعال النيران، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة ومباشرة التحقيقات.