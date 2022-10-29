8 معلومات عن مجمع المصالح الحكومية المميكن في الوادي الجديد.. تكلفته 400 مليون جنيه

تتطور محافظة الوادي الجديد، يوماً بعد يوم لتركب قطار التنمية الذي يمر بمصر من مشرقها لمغربها لمواكبة التطور التكنولوجي والتنموي الحديث، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

وكان لمحافظة الوادي الجديد نصيب الأسد في قطار التنمية، إذ أنشأت أول مجمع مصالح حكومية مميكن كأول نموذج مصغر عن العاصمة الإدارية الجديدة، ومواكبة التحول الرقمي في مصر.

وتنشر «الوطن» 8 معلومات عن مشروع مجمع المصالح الحكومية المميكن، والذي يعد من أهم المشروعات القومية المقام على أرض محافظة الوادي الجديد والذي تابع تنفيذه على أرض الواقع، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال زيارته للمحافظة هذا العام.

وقال، محافظ الوادي الجديد، اللواء محمد الزملوط، إن مجمع المصالح الحكومية المميكن طفرة كبيرة لمحافظة الوادي الجديد ومن أهم المشروعات القومية التي تقام على أرض المحافظة، والذي سيعمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ومواكبة التطورات الحديثة التي يعيشها العالم حالياً وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية والمجهزة بكل الوسائل التكنولوجية الحديثة.

وأعلن اللواء الدكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، إنه تم تنفيذ المشروع بنسبة تصل إلى 85%، بالقرب من مطار مدينة الخارجة الجوي، والمقام على مساحة تصل إلى 101 فدان بتكاليف أولية تقدر بنحو 400 مليون جنيه، والذي تم وضع مدى زمني له 3 سنوات، كما نذكر أهم المعلومات عن مجمع المصالح الحكومية المميكن، وجاءت كالتالي:

1- يتضمن مبنى «التعامل مع الجمهور» بتكلفة 87 مليون جنيه.

2- ويتضمن مبنى «المول التجاري» بتكلفة 16 مليون جنيه، ومبنى إداري للمحافظة، بتكلفة 14 مليون جنيه.

3- يجري تنفيذ مشروعات خدمية للعمل على خدمة المجمع تشمل إقامة محطة معالجة صرف صحي.

4- ويتضمن محطة تنقية مياه الشرب بتكلفة 40 مليون جنيه مع حفر بئر مياه شرب بتكلفة 4 ملايين جنيه.

5- ويقام المجمع على مساحة 101 فدان شمال مدينة الخارجة.

6- يعتبر أول مجمع مصالح حكومي مميكن على مستوى المحافظات، بتكاليف تقدر بنحو 400 مليون جنيه.

7- يضم جميع المصالح الحكومية بالمحافظة.

8- يأتي تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بإقامة مجمع حكومي مميكن مجهز بكافة الوسائل التكنولوجية الحديثة لتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين بشكل أسرع وأفضل في جميع المجالات.