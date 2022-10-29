وظائف وزارة الشباب والرياضة.. اعرف التخصصات المطلوبة وطرق التسجيل

كشفت وزارة الشباب والرياضة، تفاصيل عدد من الوظائف في تخصصات مختلفة، منها المبيعات ومتخصص في تكنولوجيا المعلومات وأخصائي موارد بشرية ومساعد أمين مستودع، ذلك في إطار تقديم فرص عمل مختلفة للشباب.

ومن خلال التقرير التالي، تستعرض «الوطن» تفاصيل تخصصات وظائف وزارة الشباب والرياضة التي أعلنتها، وفقا للبيان الصادر عن صفحتها الرسمية على موقع «فيس بوك».

وظائف وزارة الشباب والرياضة

- Sales analysis

- IT specialist

- HR specialist

- Supervisor store

- assistant warehouse keeper

- delivery representative

- sales representative

- drivers

تفاصيل وظائف وزارة الشباب والرياضة

وأوضحت وزارة الشباب والرياضة، أن الوظائف مُقدمة من شركة «الموزعون المتحدون»، وهي احدى شركات ملتقى التوظيف بمحافظة الغربية، ضمن مبادرة ملتقى التوظيف المقدمة من الوزارة مُمثلة في «الإدارة المركزية لتمكين الشباب - الإدارة العامة للمبادرات الشبابية»، في إطار من التعاون بين شركة «مايكروسوفت»، ومؤسسة «كير مصر للتنمية».

يمكن التقديم على أكثر من وظيفة في تخصصات مختلفة

وأشارت الوزارة إلى أن المبادرة مجانية تماماً، ويمكن التقديم على أكثر من وظيفة خلال يوم التوظيف وفي مجالات مختلفة في مكان واحد، فهناك العديد من الشركات في تخصصات مختلفة.

كيفية التقديم على الوظائف وموعدها

وخصصت وزارة الشباب والرياضية رابطا إلكترونيا للتسجيل في الملتقى من خلال ملء بيانات المختلفة والضغط على زر «تسجيل»، لافتةً إلى أن موعد الملتقى سيكون السبت 5 نوفمبر لعام 2022، من الساعة العاشرة صباحا حتى الثالثة عصرا.

طرق التسجيل

- الدخول على الرابط المخصص لذلك.

- كتابة الاسم رباعياً.

- كتابة الرقم القومي.

- كتابة رقم الهاتف المحمول «الواتس آب».

- ملء خانة السن.

- تحديد النوع.

- اختيار المحافظة.

- تحديد المؤهل الدراسي.

- تحديد ما إذا كانت توجد خبرات سابقة في المجال أم لا.

- كتابة الخبرات إن وجدت.

- الضغط على زر «تسجيل».