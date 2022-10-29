وزير الدفاع يشهد الاحتفال بتخريج دفعات جديدة من المعاهد الصحية

شهد الفريق أول محـمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، الاحتفال بتخريج الدفعة السادسة من المعهد الصحي للذكور دفعة رقيب شهيد سعد إبراهيم عبدالجواد، والدفعة الخامسة من المعهد الصحي للإناث دفعة رقيب شهيد مصطفى العزب خليل العزب، بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة.

بدأت مراسم الاحتفال بعرض قدمه الطلبة والطالبات بالدراجات الهوائية تضمن عدة لوحات وتشكيلات استعراضية تظهر مدى الكفاءة البدنية التي وصل إليها الطلاب داخل المعاهد الصحية، كذلك تنفيذ بعض من صور الأنشطة التدريبية التي يتم التدريب عليها يومياً وعدد من التمرينات الرياضية وفنون الدفاع عن النفس والتي أظهرت الاستعداد القتالي العالي للخريجين من الذكور والإناث على حد سواء، أعقبها عرض لتنفيذ عدد من الرمايات النمطية والغير نمطية بالأوضاع المختلفة أظهرت مدى المستوى الراقي الذي يبرز احترافية الخريجين.

تلى ذلك عرضاً من خلال غرف المحاكيات للمهارات التخصصية التمريضية للطلبة التي قامت إدارة الخدمات الطبية بتدريب الطلبة عليها بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر من خلال عدد من ورش العمل والدورات، أعقبه تقديم فرقة الموسيقات العسكرية المستحدثة داخل المعهد الصحي للإناث عرضاً فنياً وموسيقياً لمجموعة من المعزوفات الموسيقية التاريخية والأغاني الوطنية.

وقدمت مجموعات من الطلبة والطالبات من خريجي المعاهد الصحية عرضاً عسكرياً يتقدمهم حملة الأعلام في أداء متميز وانضباط عسكري راقي، وعزفت الموسيقات العسكرية سلام الشهيد في تقليد راسخ وأصيل وعرفاناً بتضحيات شهدائها الأبرار، وقام القائد العام للقوات المسلحة بتكريم أسر الشهداء التي سميت بأسمائهم الدفعات وذلك تقديراً لتضحياتهم الغالية من أجل مصر.

تلى ذلك إعلان النتيجة النهائية لامتحانات التخرج وحصول الخريجين على الدبلوم الصحي العسكري وكانت نسبة النجاح لمن انطبقت عليهم شروط التقدم للامتحان النهائي 100%، ثم جرت مراسم تسليم وتسلم القيادة من الخريجين إلى الأجيال الجديدة من طلبة المعاهد الصحية، وقام رئيس هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة بإعلان قرار التعيين للخريجين من المعهد الصحي للذكور والمعهد الصحي للإناث بدرجة رقيب ممرض تحت الاختبار.

وقام القائد العام للقوات المسلحة بتقليد أوائل الخريجين نوط الواجب العسكري من الدرجة الثالثة الذي صدق على منحه لهم الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة تقديراً لأدائهم المتميز خلال فترة الدراسة وردد الخريجون يمين الولاء.

وألقى اللواء أركان حرب أحمد الصيفي رئيس هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة، كلمة أشار فيها إلى أن عمليات التطوير والتحديث لمنظومة العلاج داخل القوات المسلحة في تطوير وتحديث مستمر، انطلاقا من فكر القيادة العامة، التي تولى اهتماماً خاصاً بتطوير منظومة عمل إدارة الخدمات الطبية وتحقيق أكبر قدر من الخدمة المميزة للعسكريين والمدنيين في وقت واحد، مقدماً الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة على دعمها المستمر الذي يسهم في الوصول بالمنظومة التعليمية للأداء الاحترافي وتخريج دفعات قادرة على استكمال مسيرة العطاء.

وفي نهاية الاحتفال ألقى الفريق أول محـمد زكي، كلمة نقل فيها تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، للخريجين الجدد وأسرهم، موضحاً أن أبناء القوات المسلحة وهيئة إمداد وتموين القوات المسلحة دائما ما يضربون القدوة والمثل في التفاني والعطاء وإنكار الذات للحفاظ على أمن الوطن وصون مقدساته، مشيراً إلى الدور الذي يلعبه التمريض في تقديم رعاية صحية متطورة للمرضى.