نائب التنسيقية في جلسة نقاشية بالقليوبية: نهدف الوصول بالحوار الوطني لكل قرية ونجع

أكد النائب محمد عبد العزيز عضو مجلس النواب ووكيل لجنة حقوق الإنسان، أن مصر قيادة وشعبا ترفض الضغط عليها واستغلال ملف حقوق الإنسان للضغط السياسي، مشيرا إلى أن هذا الأمر مرفوض تماما ومصر لديها الاستراتيجية الوطنية في هذا الملف، والتي تقوم علي 4 محاور وموقفها ثابت وتتعاطى مع حقوق الإنسان من خلال المواثيق الدولية دون استخدامها كأداة للضغط.

لجنة العفو لها موقف ثابت ضد المتورطين في الإرهاب

وأضاف «عبد العزيز» خلال الجلسة النقاشية لتنسيقية شباب الأحزاب ضمن «الحوار الوطني نحو الطريق للجمهورية الجديدة»، والتي عُقدت مع العاملين وشباب جامعة بنها وعدد من ممثلي القوى السياسية والأحزاب بمقر نادي العاملين جامعة بنها في محافظة القليوبية، أن لجنة العفو الرئاسي لديها معايير محددة أهمها عدم الإفراج عن أي إرهابي أو شخص استحل دماء المصريين، مشيرا إلى أن هذا الأمر خط أحمر، وكل من حرض علي العنف وقتل المصريين وتورط بأي شكل، سواء في التنفيذ أو التسهيل او التحريض في الإرهاب لن يفرج عنه.

تنسيقية شباب الأحزاب تدعم الحوار الوطني

وأشار إلى أن تنسيقية شباب الأحزاب تدعم وتساند الحوار الوطني من منطلق أنه ليس للنخبة فقط، ومن هنا كانت المبادرة بالنزول للمواطنين في كل مكان على أرض مصر للنقاش والحوار وبناء مصر الجديدة، والوصول لكل قرية ونجع وشارع، لأن هذا الحوار ملك لكل المصريين للعبور إلى الجمهورية الجديدة والديمقراطية في ظل وجود قيادة سياسية واعية تثمن وتراهن علي وعي المصريين.

لقاء تنسيقية شباب الأحزاب ببنها

وكانت تنسيقية شباب الأحزاب نظمت اليوم جلسة نقاشية حوارية بنادي العاملين بجامعة بنها، بمشاركة العاملين والشباب من أبناء الجامعة وعدد من القوى السياسية وحضور النواب محمد عزمي عضو مجلس الشيوخ وأميرة العادلي عضو مجلس النواب وإيمان الألفي عضو مجلس النواب.

يأتي ذلك في إطار اهتمامها بعقد الجلسات النقاشية مع المواطنين حول الحوار الوطني بمختلف ‏محافظات الجمهورية لسماع آرائهم بالقضايا المختلفة التي سيتم طرحها خلال جلسات الحوار الوطني المقرر ‏انطلاقها خلال الفترة المقبلة، حيث جرى استعراض محاور الحوار الوطني الثلاثة «سياسي و اقتصادي واجتماعيS، وأهمية مشاركة الجميع به، حيث سيتم عرض كافة مخرجات وتوصيات هذه الجلسات الحوارية على الحوار الوطني خلال انعقاده وفقا لما قرره الرئيس عبد الفتاح السيسي.