روسيا تعلن تعليق مشاركتها في اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، تعليق مشاركة موسكو في اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية، وفقا لما ذكرت قناة العربية في نبأ عاجل دون ذكر مزيد من التفاصيل.

عرقلة اتفاق تصدير الحبوب

واتهمت أوكرانيا، روسيا، الإثنين الماضي، بعرقلة التنفيذ الكامل لاتفاق تصدير الحبوب، منوهة بأن المواني الأوكرانية تعمل فقط بنسبة من 25 إلى 30% من طاقتها.

ووقعت روسيا وأوكرانيا برعاية تركيا والأمم المتحدة، اتفاقا لتصدير الحبوب الأوكرانية يوليو الماضي، بعد توقفها منذ بدء العملية العسكرية الروسية.

اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية

وأبلغت روسيا أحد المسؤولين في الأمم المتحدة، بأن تمديد اتفاق تصدير الحبوب متوقف على تخفيف الغرب للقيود المفروضة على الصادرات الروسية من المحاصيل والأسمدة.

وكان الرئيس الروسي فيلاديمير بوتين، قال أوائل سبتمبر الجاري، إن أغلب صادرات الحبوب الأوكرانية اتجه إلى دول الاتحاد الأوروبي وليس الدول النامية الأكثر فقرا.