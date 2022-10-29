حبيبة عبدالفتاح ابنة أسيوط تحصد 3 ميداليات ذهبية ببطولة إفريقيا لرفع الأثقال

حصدت حبيبة عبدالفتاح ابنة محافظة أسيوط ولاعبة منتخب مصر لرفع الأثقال للكبار، 3 ميداليات ذهبية في وزن 49 كيلو جرام، خلال منافسات بطولة إفريقيا لرفع الأثقال التي افتتحت باستاد القاهرة بمشاركة 19 دولة بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة ورئيس الاتحاد الإفريقي وقيادات الاتحاد المصري لرفع الأثقال.

ابنة محافظة أسيوط تحصد الجوائز

وقدم الدكتور أحمد عبد الوكيل، وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط، التهنئة للبطلة حبيبة عبد الفتاح على الفوز ووجه لها الشكر على ما بذلته من جهد في البطولة وتفاني في التدريب كي يعلو اسم مصر ومحافظة أسيوط خفاقا في سماء إفريقيا ووجه بتقديم كافة أوجه الدعم لها لتكملة مسيرة النجاح.

المشروع القومي للبطل الأوليمبي

الجدير بالذكر أن حبيبة عبد الفتاح ابنة المشروع القومي للبطل الأوليمبي الذي يعد أحد أهم المشروعات القومية الواعدة للرياضة المصرية في مختلف الألعاب الرياضية، وأحد الأهداف الإستراتيجية لوزارة الشباب والرياضة، تحقيقا لرؤية القيادة السياسية لاكتشاف المواهب الرياضية الواعدة في كافة ربوع محافظات مصر، إذ يعد المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي نواة للمنتخبات وإعداد أبطال قادرين على المنافسة في المحافل الدولية تحت قيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.