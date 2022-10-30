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ايديال ستاندرد تشارك في الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة

كتب:

الوطن
08:20 ص | الأحد 30 أكتوبر 2022
ايديال ستاندرد

ايديال ستاندرد

تشارك شركة ايديال ستاندرد، الشركة الرائدة عالميًا في مجال تصميم وتصنيع المنتجات الصحية، في الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة.

يُعقد الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة، بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، في الفترة من 29 أكتوبر إلى 31 أكتوبر، تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتعتبر ايديال ستاندرد شركة رائدة في مجال تصميم وتصنيع الأدوات الصحية من أطقم الحمامات الصيني والخلاطات وكبائن الحمام والبانيوهات منذ أكثر من ١٥٠ عام.

وتتوفر منتجاتها لدى جميع كبار تجار الأدوات الصحية بمصر كما تصدر منتجاتها لأكثر من 45 دولة حول العالم.

ولها مقرات في أكثر من 60 دولة في جميع أنحاء أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

وتتميز جميع منتجات ايديال ستاندرد بالجودة العالية وجمال التصميم على يد أمهر المصممين العالميين.

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بقلم الوطن