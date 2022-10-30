«مياه الشرقية»: زيارات لطلبة المدارس للتعريف بمراحل التنقية بالمحطات

نظمت إدارة التوعية والمشاركة المجتمعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، بالاشتراك مع فرع الشركة في بلبيس، زيارة لطلاب مدرسة الفتح الرسمية للغات إلى محطة مياه بلبيس المرشحة؛ لتعريفهم بمراحل تنقية مياه الشرب بداية من دخول المياه عبر المأخذ وتفقد المعامل.

وجرى عرض آلية رفع عينات المياه بكل مرحلة وأهم المشاكل التي تواجه عمليات التنقية، ومراحل إنتاج الشبة والكلور، مرورا بخزانات المياه العكرة ثم المروقات والمرشحات بمراحلها المختلفة وانتهاء بإضافة الكلور النهائي ومرور المياه إلى الخزانات الأرضية ثم إلى الشبكة الخارجية للوصول للمنازل والمواقع المختلفة التي تغذيها المحطة.

ترشيد استهلاك المياه

وذكرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، في بيان، أن خطة التوعية التثقيفية بالشركة تهدف إلى استقطاب سفراء جدد يجمعون بين سلوكيات استخدام المياه الصحيحة ودعاة يرتقون بثقافة ترشيد استهلاك المياه وأهمية الحفاظ عليها كمورد هام ورئيسي للحياة.

نشر الوعي المائي وتعزيز مفهوم الترشيد لدى التلاميذ

من جانبه، قال المهندس عامر كمال أبو حلاوة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، أن إدارة التوعية والمشاركة المجتمعية بالشركة تعمل من خلال خطط معدة سلفا؛ من أجل نشر الوعى المائي وتعزيز مفهوم الترشيد لدى التلاميذ، بجانب التعريف بمبادرة حياة كريمة بحكم انهم أكثر فئة لديها استعداد لتلقي أي معلومة أو تبني سلوك إيجابي يخص قضية المياه؛ للتعريف بمشاكل المياه في ظل موضوع التغيرات المناخية الحالية، بجانب ترسيخ السلوكيات الإيجابية والعادات الصحيحة في التعامل مع الموارد الطبيعية في ظل بيئة نظيفة وصحية.