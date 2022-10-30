بالأسماء.. إصابة 4 أشخاص في حادثي سير بكفر الشيخ

أُصيب 4 أشخاص في حادثي سير على طريق «كفر الشيخ - دسوق»، ورافد الطريق الدولي «كفر الشيخ - بلطيم»، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين لمستشفى كفر الشيخ العام، لتلقى العلاج اللازم.

نقل المصابين إلى المستشفى

وتلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بمحافظة كفر الشيخ إشارة بوقوع حادثي سير على طريقي طريق «كفر الشيخ - دسوق»، ورافد الطريق الدولي «كفر الشيخ - بلطيم»، وهرعت سيارات الإسعاف لموقع الحادثين، ونقل المصابين لمستشفى كفر الشيخ العام، لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية.

أسماء المصابين

وتبين من التقرير الطبي الصادر عن مستشفي كفر الشيخ العام إصابة كل من محمد إبراهيم عنان، 19 سنة، والسيد ابراهيم حميدة، 34 سنة، ومحمد إسماعيل عبد الرحمن، 37 سنة، وأحمد منير مبروك، 35 سنة، بكدمات متفرقة في الجسد، وهم تحت الملاحظة الطبية، بالمستشفى العام.