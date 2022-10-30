امتحان شهر أكتوبر للصف الثاني الإعدادي لغة عربية.. أسئلة تقيس الفهم

يُعقد، اليوم الأحد، امتحان شهر أكتوبر للصف الثاني الإعدادي لغة عربية، ورقياً في المدارس، وذلك بالتنسيق مع الإدارات التعليمية والمديريات، ووفق مجموعة من المواصفات الفنية التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم، ووجهت المدارس بضرورة الالتزام بها، مؤكدة أن الأسئلة تراعي قياس الفهم لدى الطلاب فيما تم شرحه خلال الشهر الجاري.

وعن شكل امتحان شهر أكتوبر للصف الثاني الإعدادي اللغة العربية، أكد محمد عبدالعاطي، معلم لغة عربية، أن الامتحان يتكون من سؤال خاص بالتعبير، وهو وظيفي، أي كتابة لافتة أو برقية أو رسالة وإبداعي، ثم فرع القراءة، وهي موضوعات من داخل المقرر الدراسي وتشمل أسئلة مقالية وموضوعية وسؤال قراءة متحررة، ثم فرع القصة وهي قصة كفاح شعب مصر وتشمل سؤال مقالي.

مواصفات امتحان شهر أكتوبر للصف الثاني الإعدادي

وأضاف «عبدالعاطي» لـ«الوطن»، أنه يجب على طلاب الصف الثاني الإعدادي، التركيز بشدة على استخراج الأسماء والأفعال المعربة والمبنية، وتثنية أسماء الإشارة وجمعها، والاهتمام بالفصلين الأول والثاني من قصة «كفاح شعب مصر»، مع حفظ مواطن الجمال لنص «نصائح غالية»، و«عهد الطفولة»، كما يركز الطالب على فهم محتوى «كبرياء طفل»، وما فعله مصطفى كامل مع الخديو، فضلا عن التركيز في التعبير على البرقية والرسالة، وتنسيق الخط وأسلوب الكتابة في التعبير.

وبالنسبة لطلاب الصف الأول الإعدادي، أكد محمد عبدالعاطي، ضرورة الاهتمام بحل تدريبات على ما سبق دراسته في المراحل السابقة، مع التركيز على همزة القطع وألف الوصل، وأنواع الخبر للصف الاول الإعدادي ، والمعرب والمبني والنعت غير المفرد والتركيز على البرقية واللافتة في التعبير وتنسيق الكتابة، ومراجعة درس «الحرية» جيداً مع نص «عشقناك يا مصر»، والفصلين الأول والثاني من قصة عقبة، والتركيز على استخراج همزة القطع وألف الوصل من القطع النحوية.

جدول امتحان شهر أكتوبر للصف الثانى الإعدادى القليوبية

- يعقد يوم الأحد الموافق 30 أكتوبر.. امتحان اللغة العربية والدين لفترة دراسية لكل مادة.

- يعقد يوم الاثنين 31 أكتوبر.. امتحان اللغة الإنجليزية والحاسب فترة دراسية لكل مادة.

- يعقد يوم الثلاثاء 1 نوفمبر.. امتحان العوم والتربية الفنية في فترة دراسية لكل مادة.

- يعقد يوم الأربعاء 2 نوفمبر.. امتحان الجبر والهندسة في فترة دراسية لكل مادة.

- يعقد يوم الخميس 3 نوفمبر.. امتحان الدراسات في فترة دراسية لكل مادة.