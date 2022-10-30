توفير سيارات محملة بالأرز تجوب شوارع بورسعيد.. وسعر الكيلو 12 جنيها

أعلنت محافظة بورسعيد عن توفير سيارات محملة بالأرز تجوب أحياء وميادين المحافظة، لتوفير السلع للمواطنين، بالإضافة إلى وجودها بالمجمعات الاستهلاكية والمحلات والهايبر ماركت.

أسعار الأرز السائب والمعبأ

وقال ناصر ثابت وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد، في تصريح خاص لـ«الوطن» إنه طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء يتم بيع الأرز السائب بـ12 جنيه والمعبأ بـ 15 جنيه للكيلو، موضحاً أنه تم توريد 150 طن من المحصول إلى مضرب الأرز بجنوب بورسعيد، وجاري التوريد حتى منتصف ديسمبر المقبل.

مضارب بورسعيد تستقبل كميات كبيرة من الأرز

وأضاف أن هيئه السلع التموينية تعاقدت مع «المضرب» علي تحصل 50% من الإنتاج لصالحها و50% أخرى لصالح المضرب، مشيرًا إلى أن بورسعيد أول سنة تستقبل هذه الكمية الكبيرة من الأرز.

وتابع وكيل الوزارة، أن بورسعيد تنتج الأرز بكميات قليلة مقارنة بمحافظات أخرى، وجرى ادخالها ضمن موسم توريد الأرز مع هذه المحافظات، كما دخلت علي الخريطة الزراعية مؤخرا بعد أن أصبحت محافظه زراعيه تجارية صناعية لوجستية ضمن التطور التي تشهده مؤخرًا، لا فتاً إلى وجود غرفة عمليات بالمديرية يشرف عليها إدارة الرقابة التموينية ولم تتلقى أي شكاوي أو وجود أزمات خاصة بالأرز.