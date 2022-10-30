تطهير المساقي وتوزيع 1446 طن أسمدة خلال الموسم الشتوي في المنوفية

أكد المهندس محمد التركاوي، وكيل وزارة الزراعية في المنوفي، توزيع 1446 طن نترات ويوريا بأرجاء المحافظة، بدءًا من 17 سبتمبر الماضي حتي الآن خلال الموسم الشتوي.

وفيما يتعلق بمنظومة الحيازة الإلكترونية «الكارت الذكي»، أكد «التركاوي» طباعة 329 ألفا و664 كارتا، وتسليم 236 ألفا و740 كارتا بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، فضلا عن اعتماد وتسجيل 387 ألفا و966 استمارة، تمهيدا لاستصدار الكارت الذكي.

تطهير المساقي في المنوفية

وأضاف وكيل وزارة الزراعة، أنه تم الانتهاء من تطهير مسافة طولية بلغت 3 كم و750 مترا بنواحي البتانون بمركز شبين الكوم، وسرسنا بمركز الشهداء، والروضة ببركة السبع، وطه شبرا بقويسنا، والتي تخدم مساحة زراعية تقدر بـ355 فدانا زراعيا.

وأشار وكيل وزارة الزراعة في المنوفية، لقيام إدارة الرقابة على المبيدات والمخصبات الزراعية بالمديرية وبالتنسيق مع الجهات المعنية بشن حملات مكبرة على محلات بيع المبيدات والمخصبات الزراعية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، وأسفرت عن ضبط 34 عبوة مبيدات منتهية الصلاحية، فضلاً عن سحب 12 عينة أسمدة زراعية للتأكد من مدي صلاحيتها بمركزي الباجور ومنوف.

محافظ المنوفية يشدد على تطهير المساقي

ومن جانبه، شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية باستمرار التنسيق التام مع مديريات الزراعة والرى في المتابعة الدورية لأعمال تطهير المساقى بنطاق المحافظة، ورفع نواتج التطهير للترع والمجاري المائية بشكل مستمر، لتقليل الفاقد من الموارد المائية وتحقيق الانسيابية اللازمة في حركة تدفق المياه للأراضي الزراعية بهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة للمزارعين وحفاظا على صحة وسلامة المواطنين.