رئيس «الدولية الإسلامية»: المنطقة العربية تحتاج للتجارة في الوقت الحالي

أعلن مجلس إدارة برنامج مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية «الأفتياس 2.0»، اعتماد 13 مشروعًا تهدف للمساهمة في معالجة التحديات التي تواجه التجارة في المنطقة العربية.

جاء الإعلان خلال الاجتماع الثاني لمجلس إدارة برنامج «الأفتياس 2.0»، وشهد توقيع 7 اتفاقات شراكة بين المؤسسة والجهات المنفذة لتنفيذ 8 مشاريع معتمدة، كما شهد الاجتماع مراسم توقيع اتفاقيات شراكة؛ لتنفيذ 5 مشروعات جديدة كحزمة أولى في المرحلة الثانية لبرنامج الأفتياس 2.0.

وعقد الاجتماع، اليوم الأحد، 30 أكتوبر 2022 بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، في إطار التعاون بين إدارة التكامل الاقتصادي العربي بالقطاع الاقتصادي بجامعة الدول العربية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ITFC لمتابعة تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج المساعدة من أجل التجارة، حيث استُعرض الاجتماع أبرز النتائج التي تحققت في عامه الأول، منذ إطلاقه في 27 أكتوبر 2021.

وترأس الاجتماع المهندس هاني سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ورئيس مجلس إدارة برنامج الأفتياس 2.0، وحضر الاجتماع عددًا من سفراء مندوبيات الدول العربية وممثليهم لدى جامعة الدول العربية، إلى جانب أعضاء مجلس إدارة مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية وعدد من نقاط اتصال برنامج الأفتياس 2.0.

وقال الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، ورئيس مجلس إدارة برنامج الأفتياس 2.0، المهندس هاني سالم سنبل في كلمة له، خلال المؤتمر: «إن منطقتنا العربية بحاجة إلى الاعتماد على التجارة في الوقت الحالي أكثر من أي وقت مضى، للمساهمة في معالجة القضايا الراهنة المُلِحة، مثل تزايد انعدام الأمن الغذائي، ووباء كورونا، وتغير المناخ، واضطرابات سلسلة التوريد».

وبلغ مجموع الاعتمادات التي خصصها برنامج الأفتياس 2.0 إلى تاريخه منذ إطلاقه في أكتوبر 2021، لهذه المشاريع المعتمدة (13 مشروع) ما يقارب 3.5 مليون دولار أمريكي، وسيتم تنفيذها من قبل 16 جهة منفذة حسب الجدول الزمني المعتمد لكل مشروع.