طلاب النقل يؤدون امتحان العلوم واللغة الإنجليزية عن شهر أكتوبر اليوم

يؤدي اليوم الاثنين، طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي، امتحان شهر أكتوبر في مادة العلوم والمهارات المهنية، ويؤدي طلاب الصف السادس الابتدائي امتحان مادة العلوم، ويؤدي طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي امتحان مادة اللغة الإنجليزية في مدارس محافظة الجيزة.

إجراء الامتحان أثناء اليوم الدراسي

وبالنسبة لامتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، أكدت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية في خطاب للإدارات التعليمية، على أنه يتم إجراء الامتحان أثناء اليوم الدراسي بما لا يخل بانتظام الدراسة طوال اليوم وبما يسهم في تواجد الطلاب بالمدارس ويتم تنفيذ الجدول طبقاً للقرار الوزاري رقم 168 في 29/9/2022 ويتم تعميمه على جميع المدارس.

تفعيل درجات المواظبة والسلوك

وأضافت المديرية، أنه يتم التنبيه مشدداً على المدارس بتفعيل درجات المواظبة والسلوك وتطبق كافة القرارات الوزارة المنظمة للغياب والإنذارات وقرارات الفصل وإعادة القيد خاصة القرار الوزاري 237 في 9/9/2004 وتعديلاته.

وفي سياق متصل، شددت مديريات التربية والتعليم على جميع الإدارات التعليمية والمدارس بمنع دخول اللجنة الامتحانية بالهاتف المحمول وتطبيق كافة الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، فضلاً عن الالتزام بالمواصفات الفنية للورقة الامتحانية التي حددتها وزارة التربية والتعليم.

بتسجيل غياب الطلاب أول بأول

وأوضحت المديريات، أن تم التنبيه على جميع المدارس بضرورة الالتزام بتسجيل غياب الطلاب أول بأول وعقد الامتحانات بما يلا يخل العملية التعليمية وفي مقرر شهر أكتوبر طبقاً لقرارات وزارة التربية والتعليم.