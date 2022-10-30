حكم الاحتفال بالهالوين.. عضو بـ«الشؤون الإسلامية» يوضح

أوضح عبدالغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، حكم الاحتفال بالهالوين، قائلا إنّ الاحتفال بالهالوين لا أصل له من الإسلام، وهو ليس من التراث الإسلامي، ولا يجب أن يلتفت المسلمون لمثل هذه التقاليد التي لا تمس لنا بصلة، ويجب علينا التمسك بعاداتنا وتقاليدنا والابتعاد عن كل ما ينشر العنف.

حكم الاحتفال بالهالوين

وأضاف عبدالغني، في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ حكم الاحتفال بالهالوين واضح في الإسلام فهذه الأمور التي تحس على العنف وإرهاب الآخرين، حذّرنا منها الإسلام وأمرنا بالابتعاد عنها، ولا يجب أن يترك الشباب المسلمين أنفسهم للفراغ الحضاري الذي يجعلهم يتأثروا بمثل هذه الأشياء الغريبة أو يدخلوها في ثقافتهم.

وأكد عضو الشؤون الإسلامية، أنّ حكم الاحتفال بالهالوين لا يجوز في الإسلام لأنه في الأصل عيد وثني لا يخصنا في شيء، وهو أمر لا يجب على المسلم تقليده سواء في اللبس أو ما يضعونه على وجوههم أو ما يفعلون من إرهاب الناس والتسبب في رعبهم.

وخلال حديثه عن حكم الاحتفال بالهالوين، شدد عبدالغني هندي، على أنّه يجب أن نتمسك بحضارتنا وتاريخنا الإسلامي الجميل، وأن نتفحصه وندرسه ونعمل به في حياتنا بدلا من التوجه إلى العادات والتقاليد الغربية التي لا تشبهنا ولا تربطنا معها صلة.

الفراغ الحضاري

وأضاف أثناء توضيحه حكم الاحتفال بالهالوين أن الفراغ الحضاري الذي يتعرض له الشباب سبب من جعلهم يتوجهون إلى الحضارات الغربية الغريبة التي لا تعنينا في شيء، لذلك يجب علينا أن نحذر الشباب ونوجهم لحضاراتنا وقيمنا الأصلية.