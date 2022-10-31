حبس سيدة زورت المحررات الرسمية في الإسكندرية.. اعرف العقوبة المتوقعة

أمرت النيابة العامة بحبس سيدة متهمة بتزوير المحررات الرسمية بالإسكندرية والأختام المنسوب صدورها للعديد من الجهات الحكوميةفي المحافظة، 4 أيام على ذمة التحقيقات وسرعة إجراء التحريات بالواقعة.

قانون عقوبة تزوير محررات رسمية

وفي هذا الصدد أوضح سمير عبد العظيم المحامي بالنقض، عقوبة تزوير محررات الرسمية بالقانون المعدل في عام 2020 بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة أقصاها 15 سنة، كما نصت على أن «كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب تزويراً في تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر، أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية، سواء بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات، أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة، يعاقب بالسجن المشدد أو السجن».

تحقيات النيابة بالواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية، من ضبط إحدى السيدات تقوم بتزوير المحررات الرسيمة والأختام الحكومية للحصول على مبالغ مالية من المواطنين وقيامها بممارسة النشاط الإجرامي بمسكنها وبيعها للمواطنين بغرض التعامل بها.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية أمكن ضبطها وبحوزتها 10 أختام شعار الجمهورية مقلدين منسوبين للعديد من الجهات الحكومية جاهزة للاستخدام وعدد من المحررات والمستندات منسوبة لبعض الجهات الحكومية خالية البيانات ممهورة بخاتم شعار الجمهورية مقلد وعدد من الشهادات الدراسية منسوبة لجهات تعليمية مختلفة ممهورة بخاتم شعار الجمهورية مقلد.

بمواجهتها بالتحريات والضبط أقرت بنشاطها الإجرامي المشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.