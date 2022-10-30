انتشال جثمان الشقيقة الثالثة من النيل في حادث «غسيل البطاطين» بسوهاج

عثر الأهالي بمركز سوهاج، على جثمان الضحية الرابعة لحادث الغرق بمياه نهر النيل، حيث كان قد جرفها التيار، لتطفو بعيدا عن مركز دار السلام بعد 4 أيام من الحادث، ليجد أهالي مركز سوهاج جثة طافية، وبإبلاغ مركز الشرطة انتشلتها قوات الإنقاذ النهري وتبين أنها مطابقة لمواصفات الضحية الرابعة وفقا لمواصفاتها.

إبلاغ أهل الضحية للتعرف عليها

وأخطرت الجهات الأمنية أهل الضحية للتوجه لمركز سوهاج للتعرف عليها واستلام الجثمان بحال ثبوت أنها الضحية الرابعة.

الإخطار الأمني وبلاغ الحادث

وكان قد تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بغرق 4 أشخاص من عائلة واحدة بينهم 3 أشقاء، بينما تم إنقاذ والدتهم، حيث كانت «عفت.م» تغسل البطاطين بمركز دار السلام، استعدادا لفصل الشتاء رفقة أبنائها «شيرين وآية وإسلام» وخطيب ابنتها شيرين «حمادة رفعت» لتجرفهم المياه ويلقى الأبناء الثلاثة وخطيب شيرين مصرعهم وتم انتشال جثمان الخطيب حمادة والشقيقين إسلام وآية.