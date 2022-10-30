18 شركة وهيئات حكومية في «ملتقى التوظيف 2022» بطب بيطري المنصورة

نظمت كلية الطب البيطري جامعة المنصورة، اليوم الأحد «ملتقى التوظيف لعام 2022» والذي افتتحه الدكتور محمود محمد المليجي القائم بأعمال رئيس جامعة المنصورة، بحضور الدكتورة مها عبده العشماوي عميد الكلية، والدكتور محمد جبر السيد جبر وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعمداء الكلية السابقين ووكلاء الكلية ورؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس بالكلية.

مشاركة 18 شركة في ملتقى التوظيف

شاركت في «ملتقى التوظيف لعام 2022» 18 شركة من الشركات العاملة بقطاع الطب البيطري والعديد من الهيئات الحكومية منها: مديرية الطب البيطري بمحافظة الدقهلية، معهد بحوث صحة الحيوان، النقابة العامة للأطباء البيطريين، المعمل المرجعي لأمراض الدواجن، معهد بحوث صحة الحيوان، معهد بحوث صحة الحيوان بميناء دمياط.

إعداد جيل مهيأ لسوق العمل

وقالت الدكتورة مها عبده عميد الكلية، في بيان صحفي، إن الملتقى يهدف إلى إعداد وتأهيل الخريجين لسوق العمل وربط كلية الطب البيطري جامعة المنصورة بسوق العمل وذلك لإعداد خريج قادر على تلبية احتياجات السوق وذلك سعيا لتوفير فرص عمل مناسبة للخريجين.

وأكد الدكتور محمد جبر، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع، أن كلية الطب البيطري حريصة على عقد اتفاقيات مع عدد من الشركات والمصانع وذلك بهدف تدريب الخريجين وتيسير حصولهم على فرص عمل متميزة ومناسبة لهم، وإتاحة الفرصة للطلبة، خاصة في السنوات النهائية وكذلك الخريجين للاطلاع على احتياجات سوق العمل وذلك للعمل على تنمية المهارات المختلفة التي تعدهم للدخول في سوق العمل.

وأوضح أن هذه الملتقى يعزز الاستفادة من تجارب وخبرات الخريجين السابقين والذين حققوا نجاحات ملموسة في سوق العمل، عمل قاعدة بيانات من الخريجين بالتعاون مع الجهات والشركات المشاركة في الملتقى يتم الاستفادة منها في توفير فرص عمل للخريجين، والاستفادة من التعاون بين الجهات والشركات المشاركة في الملتقي مع كلية الطب البيطري جامعة المنصورة وذلك لوضع برامج تدريبية لطلاب السنوات النهائية والأطباء البيطريين حديثي التخرج تأهلهم لاكتساب المهارات المطلوبة لسوق العمل، تفعيل مشاركة الطلاب والخريجين في الفعاليات والأنشطة التي تقدمها الجهات والشركات المشاركة وذلك بالتنسيق مع كلية الطب البيطري جامعة المنصورة.