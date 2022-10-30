الإعلامي محمد الباز: جماعة الإخوان الإرهابية تسعى لهدم استقرار الدولة

قال الإعلامي محمد الباز، إن الدولة المصرية بكل أجهزتها تسعى للخروج من آثار وتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية التي نعيشها، وذلك في اتجاهين؛ الأول التخفيف من آثار الأزمة، والثاني إنهائها: «من الناحية الأخرى تجد فصيل آخر يحشد من أجل هدم الاستقرار وإرباك الدولة، والتأثير على حالة الاستقرار التي يعيشها المصريون».

الجماعة الإرهابية تعمل على قدم وساق لإرباك الدولة وهدمها

وأضاف «الباز»، خلال تقديم برنامجه «آخر النهار»، الذي يُعرض على شاشة «النهار»: «نحن لا نبحث عن شماعة ولكن الجماعة الإرهابية تعمل على قدم وساق لإرباك الدولة وهدمها»، كاشفًا في الوقت ذاته عن سبب فشل جماعة الإخوان الإرهابية بعد وصولها للحكم.

المؤامرة الوحيدة ضد الإخوان غباء أعضائها

وتابع: «سبب الفشل هو المؤامرة، والمؤامرة الوحيدة ضد الإخوان هي غباء أعضائها وتآمرهم على أنفسهم، وكمان لأن الشعب محدش يعرف يضحك عليه، الإخوان بيكذبوا ويفبركوا، ويستغلوا الأزمة الاقتصادية لتحقيق هدفهم وليس لحل مشكلتنا، وبيستغلوا دين ربنا للضحك على الناس، بيستغلوا ظروف الشعب وأزمته عشان مصلحتهم».