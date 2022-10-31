قانوني يكشف العقوبة المتوقعة لشاب أنهى حياة شقيقه بسبب الميراث بقليوب

لم يكن يعتقد «رجب.ع.م»، صاحب الـ 32 سنة، (قهوجي) أن الخلافات التي باتت تزداد يومًا تلو الآخر، مع شقيقه بسبب خلافات أسرية على المنزل الذي يسكنان فيه بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، أن تصل لطريق مسدود، وتنتهي حياته بطريقة مأساوية، بعدما نشب بينهما مشاجرة، انتهت بطعنه بسلاح أبيض (سكين)، ولفظ أنفاسه الأخيرة أثناء تقديم الإسعافات اللازمة، وجرى نقله إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، التي صرحت بدفن جثمان المجني عليه، وشيعت جثمانه وسط العشرات بمقابر عائلته.

جريمة في وضح النهار

كانت الساعة تتجه عقاربها إلى الرابعة عصرًا من الأحد، الأسبوع الماضي، ورد تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة قليوب، يفيد ورود بلاغ من مستشفى النيل للتأمين الصحي بشبرا الخيمة، يفيد استقبال شخص مصاب بجرح طعني بالبطن، ادعاء مشاجرة، مقيم منطقة منطي دائرة المركز، وبالمعاينة والفحص تبين مقتل «رجب.ع.م»، 32 سنة، قهوجي، خلال مشاجرة نشبت بينه وبين شقيقه «سيد.ع»، 30 سنة، عاطل، بسبب خلافات أسرية بينهما على المنزل الذي يسكنان به، وذلك باستخدام سلاح أبيض «سكين»، وتم ضبط المتهم والسلاح المستخدم.

كاميرات المراقبة سجلت الجريمة

كاميرات المراقبة الموجودة بمسرح الجريمة سجلت أحداثها من وقت وقوعها حتى، نهايتها، إذ تم التحفظ عليها بمعرفة ضباط المباحث، لتفريغها، وخضع المتهم لجلسة تحقيق أمام جهات التحقيق، والتي واجهته خلالها بتحريات المباحث التي أفادت بأن المتهم والمجني عليه على خلافات عائلية مستمرة منذ فترة زمينة قصيرة، بسبب الميراث، وأمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التخقيق، وقرر قاضي المعارضات بتجديد حبسه 15 يوما، وعرضه على الطب الشرعي، لإجراء تحليل الكشف عن تعاطي المواد المخدرة والكحوليات، لبيان إذا كان المتهم وقت ارتكاب الواقعة كان تحت تأثير المخدرات من عدمه، كما أمرت باستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم بشأن ماجرى بمسرح الجريمة.

المجني عليه كان دائم التعدي على أشقائه

الجيران كشفت لـ«الوطن»، تفاصيل ماحدث بين المجني عليه والمتهم، إذ أوضح «حمادة أحمد» (أحد الجيران)، أن المجني عليه كان دائماً ما يفتعل مع أشقائهم الخلافات، والمجني عليه قبل الواقعة بعدة أيام كان قد اعتدى على شقيقه الأصغر منه وأحدث له عاهة مستديمة في جسده، ويوم الواقعة المجني عليه هو من افتعل خلافات معهم، وبدأ حدف بالطوب الموجود بالشارع على المنزل، وتلقينهم بأبشع الألفاظ، وعندما خرج المتهم (شقيق المتهم الأكبر) نشبت بينهما مشاجرة على إثرها طعنه عدة طعنات».

الموقف القانوني

وحول الموقف القانوني، يقول المحامي والخبير القانوين وائل نجم في تصريحات لـ«الوطن» أنّ الفقرة الثانية من الماده 2344 من قانون العقوبات نصت على «يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى».