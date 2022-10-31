استطلاع: توقعات بزيادة رابعة لأسعار الفائدة الأمريكية 2 نوفمبر المقبل

تترقب الأسواق العالمية بعد يومين اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، المقرر عقده يوم 2 نوفمبر، وسط التكهنات بشأن إقدام البنك المركزي الأمريكي على زيادة رابعة لسعر الفائدة بـ75 نقطة أساس مثلما حدث في الاجتماعات الأخيرة السابقة، لكن من غير الواضح حتى الآن ما الوقت الذي يمكن فيه للاقتصاديين الحديث عن بدء رحلة خفض الفائدة الأمريكية، أو على الأقل تهدئة وتيرتها نسبيا، في ظل تنامي المخاوف من وقوع ركود اقتصادي عالمي، يبدأ من الولايات المتحدة وينتهي في الأسواق الناشئة.

التوقعات الخاصة باجتماع الاحتياطي الفيدرالي

تشير أحدث التوقعات إلى أن البنك الفيدرالي الأمريكي، سوف يستمر في وتيرته المتسارعة بشأن الفائدة، خاصة في ظل عدم قدرته حتى الآن في تحجيم «غول التضخم» المتزايد بأعلى معدلات منذ 4 عقود تقريبا، ويظهر استطلاع أجرته وكالة «بلومبرج» أن المراقبين يتوقعون قيام البنك بزيادة الفائدة 75 نقطة أساس في اجتماعه يوم 2 نوفمبر.

الفائدة على الدولار قد تصل إلى 5%

الاستطلاع كشف أن الفائدة الأمريكية ستكون في طريقها للوصول إلى 5% في الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بنحو 3.25% في الوقت الحالي، وهي نسبة قد تدفع سريعا نحو هاوية «الركود» التي لم يستبعد الاقتصاديون الوقوع في فخها.

لماذا قد تستمر الوتيرة المتسارعة لرفع الفائدة على الدولار؟

وتتراكم الدوافع المسببة لتزايد توقعات المراقبين باستمرار وتيرة زيادة الفائدة الأمريكية، والتي يأتي على رأسها استمرار معدلات التضخم في الارتفاع، وابتعاده عن هدف «الفيدرالي» البالغ 2%، فضلا عن زيادة تكلفة التشغيل واستمرارها بوتيرة مرتفعة في الربع الثالث من العام.

يتوقع الاقتصاديون، بحسب الاستطلاع، أن يقوم «الفيدرالي» بزيادة الفائدة 75 نقطة أساس في الاجتماع المقبل، على أن تهبط إلى 50 نقطة في اجتماع البنك ديسمبر المقبل، على أن يبدأ التراجع في وتيرة التشديد النقدي بحلول العام 2024.

ورجح نحو 75% من المشاركين في الاستطلاع أن يحدث ركود اقتصادي خلال العامين المقبلين، في ظل استمرار التضخم، وإصرار «الفيدرالي» على كبحه، وهو ما أكدته تصريحات أغلب مسئولي البنك الأمريكي، إذ أعلن جيروم باول رئيس البنك، مرارا، أنه سيظل ملتزما باستعادة الاستقرار في الأسعار، وهو ما سيتطلب المزيد من التشديد الفترة المقبلة.