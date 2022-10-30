حملات موسعة لرفع الإشغالات وتوفير وحدات آمنة للبائعين في دمياط

ترأست الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، اجتماعًا عُقد اليوم الأحد، بحضور اللواء مجدي الوصيف، السكرتير العام المساعد ورأفت نور، مدير عام الشئون المالية والإدارية بديوان عام المحافظة، إلى جانب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور، وعدد من مديري الإدارات المعنية بديوان عام المحافظة والوحدة المحلية.

تعليمات مشددة بتكثيف الحملات

ناقشت المحافظ، خلال الاجتماع، عددا من الملفات بمركز ومدينة فارسكور ومستوى الخدمات التى تقدمها وأيضًا منظومة العمل بالقطاعات المختلفة، وأصدرت الدكتورة منال عوض، تعليمات مشددة بتكثيف الحملات لرفع الإشغالات بكافة المناطق والارتقاء بمنظومة النظافة، مشددة أيضًا على التصدي لكافة المخالفات واتخاذ الإجراء الحاسم حيالها لتحقيق الانضباط.

توفير وحدات آمنة كاملة المرافق للبائعين

في سياق متصل، تابعت محافظ دمياط، منظومة العمل داخل سوق فارسكور الحضارى الذي أنشأته المحافظة بالتعاون مع صندوق التنمية الحضرية بإجمالي 81 باكية، لتوفير وحدات آمنة كاملة المرافق للبائعين، إذ اطلعت على ما تم اتخاذه من إجراءات لطرح الباكيات غير المستغلة.

وأكدت وضع تصور يشمل تحقيق الاستفادة منها، وتحصيل القيم الإيجارية من المنتفعين بشكل منتظم مع إرسال إنذارات بالحجز الإداري في حالة الامتناع عن السداد، موجهة بتشكيل مجلس إدارة للسوق وتخصيص فرد أمن وباكيتين للأمن والإدارة.

كما تابعت المحافظ خطة العمل بملف رد الشيء لأصله، وما تم اتخاذه من إجراءات تجاه ذلك، إذ أكدت على حصر الأعمال المقرر تنفيذها وسرعة العمل بها، لاستعادة كفاءة شبكات الطرق، مؤكدة التنسيق مع كافة الجهات، للإسراع بالخطوات التنفيذية بكافة الملفات، وأشارت إلى متابعتها الدورية لذلك.