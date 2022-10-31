وزراء ونواب يقدمون واجب العزاء في وفاة شقيق النائب مصطفى سالم «صور»

شارك وزراء ونواب وشخصيات عامة ومسئولون بالدولة، في عزاء الراحل سمير سالم، شقيق النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.

تقديم واجب العزاء

وحرص المعزون على تقديم واجب العزاء إلى أسرة الراحل، داعين له بالمغفرة والرحمة ولأهله الصبر والسلوان، وكان النائب مصطفى سالم في استقبالهم.

وجاء أبرز الحضور الدكتور محمود مسلم رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، ورئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة، والدكتور السيد القصير وزير الزراعة، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، والمستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية.

وزراء في عزاء شقيق مصطفى سالم

كما حرص على المشاركة في تقديم واجب العزاء نواب ومساعدو وزراء المالية والتخطيط والإسكان ورؤساء قطاعات الأوقاف، ورؤساء مصالح الضرائب العامة والعقارية والشهر العقاري، إضافة إلى عدد من الإعلاميين والكتاب الصحفيين.