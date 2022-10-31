انطلاق حملة لزراعة 1859 شجرة ببورسعيد.. «بها باركود مدون فيه تاريخ ميلادها»

قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إنه جرى تدشين حملة زراعة «100 مليون شجرة» بالمحافظات، إذ انطلقت المرحلة الأولى بالتنسيق مع وزارة الزراعة وجمعية «بورسعيد التاريخية»، وذلك لزراعة 1859 شجرة، وهو تاريخ إنشاء مدينة بورسعيد، ويتواكب مع حفر قناة السويس.

زراعة 135 شجرة بشوارع المحافظة

وأضاف «الغضبان»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «التاسعة»، المذاع على شاشة التلفزيون المصرية، ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أنه جرى زراعة أكثر 135 شجرة في شوارع بورسعيد، وكل شجرة مدون بها تاريخ زراعتها وتاريخ ميلادها.

وأشار إلى أن كل طالب وطالبة في المدرسة لهم شجرة مكتوبة باسمهم، وكل شجرة بها باركود لمعرفة تاريخ زراعة هذه الشجرة، وبدأت الحملة بزراعة الأشجار في شارع الجمهورية، والأسبوع المقبل تشمل حيي الضواحي والزهور.

ولفت إلى أنه من ضمن الأشجار التي يتم زراعتها مثمرة، وتستهلك مياه بشكل منخفض، كما أن نسبة الأكسجين التي تطلقه للهواء مرتفع، لافتا إلى أن وزارة الزراعة تشرف على نوعية الأشجار.

6 مشروعات في قمة المناخ

وأكد أن المحافظات تشارك في قمة المناخ بمشروعات تنموية، حيث رشحت كل بورسعيد 6 مشروعات من إجمالي 114 مشروعا، والإعلان عن هذه المشروعات في 3 نوفمبر من خلال احتفالية كبرى بالقاهرة.