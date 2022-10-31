ماكرون يهنئ «دا سيلفا» لانتخابه رئيسا للبرازيل: سنجدد أواصر الصداقة

هنأ الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، زعيم حزب «العمال» البرازيلي، رئيس البلاد الأسبق، اليساري «لولا دا سيلفا» على فوزه في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية على منافسه اليميني، «جايير بولسونارو».

ماكرون: سنجدد مع «دا سيلفا» أواصر الصداقة التي تربط بين البلدين

وقال ماكرون، في تهنئته لـ «دا سيلفا»، إن انتخاب زعيم حزب «العمال» البرازيلي يفتح صفحة جديدة، مضيفا أن الطرفين سيجددان معا أواصر الصداقة التي تربط بين البلدين، وفقا لما ذكرته قناة «العربية»الإخبارية.

وأمس الأحد، دعي أكثر من 156 مليون برازيلي إلى مراكز الاقتراع في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، لاختيار رئيس للبلاد، وتنافس في الجولة الرئيس اليميني المتطرف المنتهية ولايته جايير بولسونارو، وزعيم حزب «العمال» اليساري، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، وفقا لما ذكرته شبكة «فرانس 24» الإخبارية الفرنسية.