أمين الفتوى ينصح الزوجين: «اتكلموا نصف ساعة يوميا عن المستقبل والسعادة»

قدم الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء ومدير مركز الإرشاد الزواجي، نصائح للزوجين لعدم حدوث شروخ في العلاقة بينهما، قائلا إنه من الضرورة إقامة حوار دوري بين الزوجين، متابعا: «لازم يتكلموا مع بعض على الأقل نص ساعة عن المستقبل والسعادة حتى لو الدنيا مطرت قطط وكلاب».

تحدثوا عن الأمل والتفائل والسعادة

وأضاف «الورداني»، خلال لقاء ببرنامج «من مصر»، المذاع على شاشة «cbc»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أن الزوجين عليهما التحدث مع بعضهما عن مستقبل أولادهما؛ ولكن بشيء من الأمل والتفاؤل والسعادة.

وتابع: «الرجل شاطر في الإجراءات لأنه يحاول الإنجاز، ولكن الزوجة لا تريده هكذا، وتتحدث معه رغبة في الانتقال خطوة للأمام يجب أن تشعر بالأمان، وألا يتناقش معها الزوج على تفاصيل رقمية ولكن على الأهداف».

وأكد ضرورة مراجعة مفهومنا عن الحياة الزوجية لأن هذا المفهوم ضعيف، موضحا أن البعض يعتقد أن الزواج تجربة والبعض الآخر يعتقد أن الزواج تجارة، فيما ينظر البعض للزواج بأنه استعراض للقوة في العلاقة الزوجية.

تغيير الوعي المجتمعي

وأشار إلى أن الزواج أكبر علاقة متكاملية في حياة الإنسان، قائلا: «الجواز ممكن ينجح ولكن لازم الوعي المجتمعي يتغير، والجواز ينجح لما يكون إنسان قبل ما يكون زوج».

وتابع: «يوجد هشاشة في الإنسانية لدى المقبلين على الزواج وفي انخفاض في النضوج الزواجي وسببه عدم الجاهزية قبل الزواج، وإذا كنا عايزين نرفع ده نؤهل الشباب على الزواج تأهيل حقيقي».