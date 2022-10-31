تفاصيل مقتل شاب على يد 4 لصوص مسلحين في الدقهلية

في جنح الليل، دوى صوت طلقات نارية بإحدى مناطق مركز المطرية التابع لمحافظة الدقهلية، لتستقر رصاصة في صدر أحد شباب المنطقة، ما أسفر عن سقوطه جثة هامدة، بعد أن حاول 4 أشخاص سرقة دراجته النارية كرهًا عنه.

وترصد «الوطن» تفاصيل تلك الجريمة الشنيعة بعد تأجيل محاكمة ثلاثة متهمين إلى جلسة 1 نوفمبر المقبل للمرافعة وسماع دفاع المتهمين.

ضحكات صاخبة دوت في أحد شوارع مركز المطرية، في ساعة متأخرة من الليل، حيث كان الأصدقاء الثلاثة يمرحون، منهم الضحية «محمود»، مرت لحظات معدودة على وصلة المزاح، قبل مواجهتهم 4 «لصوص»، يحمل أحدهم سلاحًا ناريًا «بندقية خرطوش»، حسب ما رواه أحد الأصدقاء والشاهد الأول على الواقعة أمام جهات التحقيق.

مقتل الشاب بطلقات نارية

ملامح الخوف سيطرت على الصديقين، حينما حاول اللصوص سرقة الدراجة النارية الخاصة بالمجني عليه تحت تهديد السلاح، إلا أن «محمود»، طلب من المتهمين الابتعاد عن دراجته النارية، ورفض الخضوع لطلبهم، فما كان من المتهم الأخير إلا إطلاق عدة طلقات نارية استقرت إحداها في صدر الشاب وسقط جثة هامدة غارقا وسط بركة من الدماء.

تفاصيل الواقعة

وكانت مديرية أمن الدقهلية، تلقت إخطارا يفيد بوجود جثة أحد الشباب، نتيجة تصديه لبعض اللصوص، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى محل الواقعة وتبين صحتها، وبإجراء التحريات تبين قيام 4 أشخاص بقتل المجني عليه، بإطلاق النيران عليه باستخدام «بندقية خرطوش»، وأمكن ضبط 3 منهم بينما فر الأخير هاربا، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب للواقعة، وقررت، اليوم، جنايات المنصورة، تأجيل محاكمة المتهمين، لجلسة 1 نوفمبر المقبل.

العقوبة القانونية المتوقعة للمتهمين

وتعليقا على ذلك، قال أشرف ناجي، المحامي بالنقض، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المتهمين في الواقعة يواجهون تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وطبقا للمادة 234 من قانون العقوبات، والتي تنص على عقوبة الإعدام إذا اقترنت جريمة القتل بجناية أخرى مثل السرقة بالإكراه، فإنّ العقوبة المتوقعة للمتهمين هي الإعدام شنقا.