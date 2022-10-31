الإسكندرية جاهزة للأمطار.. 152 سيارة ومعدة تنتشر بالشوارع وتطهير المصارف

كثفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في الإسكندرية، جهودها بالشوارع، عقب إعلان حالة الطوارئ بالمحافظة، استعداد لهطول الأمطار اليوم الإثنين، حيث جاءت التحركات لمنع حدوث أي تجمعات، خاصة في المناطق الساخنة، التي تتأثر فيها خدمات الصرف الصحي، مثل بعض المناطق غرب الإسكندرية.

وقال اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، إنه قد تم الاستعداد لمواجهة أمطار اليوم، عن طريق إعلان حالة الطوارئ، من خلال تجهيز كل المعدات التي تساعد على كسح الأمطار، ومنع أي تراكمات للمياه في الشوارع، ما يساعد على سيولة الحركة المرورية وتسيير حركة المواطنين.

152 سيارة ومعدة لمواجهة الأمطار

أضاف نافع لـ«الوطن»، أن شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، استعدت من خلال تمركز 122 سيارة، و30 معدة وبدالة، في كل المناطق الساخنة بالمحافظة، للتعامل مع أي تجمعات لمياه الأمطار المتوقع هطولها على المحافظة اليوم.

وقف الإجازات

أكد أن إعلان حالة الطوارئ، شملت وقف الإجازات وبدل الراحات، وانتشار السيارات والبدالات في المناطق الساخنة، حيث تستمر أعمال التطهير للشنايش والمصبات، والتأكد من جاهزية جميع المحطات والمواقع الشتوية، وتفريغ بيارات محطات الرفع أولا بأول.

أرقام الطوارئ في الإسكندرية

تناشد شركة المياه والصرف الصحي بالإسكندرية، المواطنين في حالة وجود أي شكوى، الإبلاغ على رقم الخط الساخن 175 من أي تليفون محمول، أو التواصل عن طريق صفحة الشركة عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».