سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم

تتابع شريحة كبيرة من المواطنين سعر الدرهم الإماراتي وخاصة من يعمل ذويهم في دبي، ومؤخرًا زادت عمليات البحث اليومي عن سعر الدراهم الإماراتي في البنوك العاملة داخل القطاع المصرفي بمصر.

ومع بداية التعاملات الصباحية اليوم، أعلنت البنوك أسعار العملات العربية أو الأجنبية، من خلال اللوحات الاليكترونية داخل أفرع البنوك، أو من خلال مواقعها الرسمية وبينها سعر الدرهم الإماراتي اليوم.

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري

استقرار واضح شهده سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم داخل البنوك، وفقا للمواقع الرسمية لكل بنك، حيث سجل سعره في بنك قناة السويس 6.55 جنيه للشراء، و6.58 جنيه للبيع، وفي بنك مصر 6.49 جنيه للشراء، و6.50 جنيه للبيع، وسجل سعره اليوم داخل البنك الأهلي نحو 6.49 جنيه للشراء، و6.50 جنيه للبيع، وداخل بنك الإسكندرية سجل نحو 6.48 جنيه للشراء، و6.52 جنيه للبيع، وبلغ سعره في البنك المركزي نحو 6.56 جنيه للشراء، و6.73 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي بالمصرف المتحد

في حين بلغ سعره اليوم في المصرف المتحد نحو 6.09 جنيه للشراء، و6.24 جنيه للبيع، وفي بنك أبو ظبي الإسلامي سجل نحو 6.56 جنيه للشراء، و6.58 جنيه للبيع، وداخل بنك CIB بلغ سعره 6.8 جنيه للشراء، و6.11 جنيه للبيع.