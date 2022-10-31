«فلوسنا وجاتلك بالغلط».. حيلة لصين للنصب على المواطنين في القاهرة

أمرت جهات التحقيق بالقاهرة، بحبس لصين 4 أيام على ذمة التحقيق، وذلك على خلفية اتهامهما بالنصب والاستيلاء على أموال المواطنين في مصر الجديدة، بعد أن زعما بوجود تحويلات خاطئة لمبالغ مالية على هواتفهم المحمولة.

اعترافات المتهمين

وأكد المتهمان، في اعترافهما أمام جهات التحقيق، أنهما فكرا في إحدى الحيل الشيطانية للاستيلاء على أموال المواطنين، رغبة في الحصول على أموال طائلة والثراء السريع، وهي استخدام هواتف محمولة في إرسال رسائل نصية للمواطنين بوجود تحويلات لمبالغ مالية على هواتفهم المحمولة.

وتابع المتهمان في اعترافهما، أنه عند التأكد من وصول الرسالة النصية للضحية المستهدفة، يذهب أحدهما إليها، ويزعم بأن التحويلات خاصة به ويطلب استرداد المال، وعند الحصول عليه يفر مسرعا، خوفا من افتضاح أمره، كما أنهما اعترفا بأن هذه الواقعة لم تكن الأولى لهما، بل ارتكبا عدة وقائع أخرى.

تفاصيل الواقعة

تفاصيل الواقعة تعود حينما، تلقي قسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة، بلاغ من أحد أصحاب المحال التجارية، بتضرره من أحد الأشخاص لمحاولة النصب عليه، وبالانتقال والفحص، وبسؤال المُبلغ، قرر بأنه تعرض لواقعة نصب، من خلال استقباله رسالة نصية على هاتفه المحمول، تفيد تحويل مبلغ مالي على محفظته الإلكترونية، وحضور شخصين واستلام أحدهما المبلغ المالي.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطهما وتبين أنهما شقيقين مقيمان بدائرة قسم شرطة المطرية، وبحوزتهما سيارة «ملك وقيادة أحدهما»، ومبلغ مالي، وهاتفي محمول «المستخدمان في عملية النصب»، وبمواجهتهما بأقوال المُبلغ اعترفا بارتكاب الواقعة وقررا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه في النصب على المحال التجارية، وأضافا بارتكابهما 3 وقائع أخرى بذات الأسلوب، وأن المبلغ المالي المضبوط بحوزتهما من متحصلات تلك الوقائع.

العقوبة المتوقعة للمتهمين

وتعليقا على ذلك، أكد محمد جمال المحامي بالنقض في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المادة 336 من قانون العقوبات، تنص على «أن كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين طبقا لقانون العقوبات».