نادية مصطفى توجه رسالة خاصة لجمهورها في الإسكندرية: أسعدتوني وكبرتوني

وجهت الفنانة نادية مصطفى، الشكر لكل جمهور الإسكندرية، بعد تقديمها حفلا فنيا على مسرح دار أوبرا الإسكندرية، بمشاركة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو علاء عبد السلام، واحتفاء الجمهور بها، وبعيد ميلادها.

نادية مصطفى تشكر جمهور الإسكندرية

نشرت نادية مصطفى، مجموعة صور من الحفل عبر حسابها الشخصي على «فيسبوك»، علقت عليها: «شكرا جزيلاً جمهور إسكندرية الغالي على قلبي أوي، لحفاوة الاستقبال واحتفالكم معي بعيد ميلادي اليوم، كانت أحلى مفاجأة وأحلى عيد ميلاد في حياتي، ربنا يسعدكوا مثلما أسعدتوني».

نادية مصطفى تشكر مسؤولي «الموسيقى العربية»

أضافت نادية مصطفى: «مهرجان الموسيقى العربية ولي الفخر بالمشاركة فيه، كان اليوم في قاعة سيد درويش في الإسكندرية، شكرا للجمهور العظيم اللي حضر الحفلة، شرفتوني ونورتونى وكبرتوني، وحتى اللى محضرش بحبكوا أوي».

وواصلت بتوجيه الشكر إلى المسؤولين عن المهرجان: «ألف شكر لمعالي وزير الثقافة والدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا، والغالية أوي الدكتور جيهان مرسي (دينامو المهرجان)، لإتاحة الفرصة لي بالمشاركة في مهرجان فخر لكل مشارك فيه من نجوم مصر والعالم العربي، شكرا الأستاذ محمد ظريف، شكرا لهندسة الصوت والإضاءة، شكرا جزيلاً فرقتي الغالية اللي تألقوا وأبدعوا بقيادة المحترم الغالي الدكتور علاء عبد السلام».

وما تزال فعاليات مهرجان الموسيقي العربية، مستمرة في دورته الـ31، حتى يوم 2 نوفمبر المقبل، ويتم تقديم مجموعة من الأغنيات الحالية.