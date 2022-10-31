بالأسماء.. إصابة 4 أشخاص في تصادم تروسيكل و«توك توك» بالبحيرة

أصيب 4 أشخاص بجروح وكدمات في حادث تصادم بين تروسيكل و«توك توك» بقرية «محلصا» بمحافظة البحيرة، ونُقل المصابون إلى مستشفى شبراخيت العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

حادث تصادم

وورد إخطار إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، يفيد وقوع حادث تصادم بين تروسيكل و«توك توك»، ما أدى إلى إصابة 4 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى شبراخيت العام لإجراء الإسعافات الأولية.

أسماء المصابين

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتبين إصابة كل من محمود أحمد سليم، 37 سنة، باشتباه ما بعد الارتجاج، ومروة صالح إبراهيم، 36 سنة، بكدمات متفرقة، وأحمد محمد علي، 5 سنوات، باشتباه نزيف بالبطن، وإسلام شريف غراب، 27 سنة، بكدمات وسحجات متفرقة من الجسم وكسر في الساق اليمنى.

ونقل المصابون إلى مستشفى شبراخيت العام، وجاري المتابعة مع المستشفى، وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث للوقوف على ملابسات الحادث.