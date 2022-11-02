«الجراحي» يحمل زوجته ويجوب المستشفيات بحثا عن علاج: 10 سنين شايلها

مرض مفاجئ أصابها فأصبحت طريحة الفراش، لا تقدر على الحركة أو حتى خدمة نفسها، لكن يد العون امتدت لها من شريك حياتها، ترك زوجها حاله وجلس إلى جوارها يرعاها ويوفر لها كل متطلباتها ويحملها على ظهره في رحلة شاقة للبحث عن علاج.

قبل 10 سنوات أصيب «بثينة محمد شلاطة»، 55 عامًا، بمرض في الكلى، فتبدلت أحوالها وفقدت القدرة على الحركة من شدة الألم وصعوبة التنفس، فتولى زوجها تلك المهمة، وبحسب قولها: «بيحضر الأكل ويغسل الملابس وأنا مش قادرة أتحرك من شدة الألم، ولا قادرة أقف ولا أقعد ولا أنام».

«الجراحي» يستغيث لعلاج زوجته

حاول «الجراحي منصف»، الذي يقم بمدينة المطرية في الدقهلية، أن ينقذ زوجته من المرض ويعرف العلاج الشافي، لكن محاولته لم تسفر عن نتيجة، لذا يستغيث بـ النجدة لنقل زوجته إلى المستشفى، لأن كبر سنها وزيادة وزنها يحول دون نقلها بسهولة، وبحسب قوله: «رحنا مركز الكلى والمسالك البولية بجامعة المنصورة، وهناك اكتشفوا قصور في وظائف الكلى، وهو ده اللي عامل كل المشاكل اللي بتعاني منها».

لم ينجب «الجراحي» من زوجته ووهب حياته في خدمتها: «أنا وهي ملناش غير بعض، ومن يوم مرضها وأنا اتحملت مسؤولية كل حاجة في البيت، وعندي ثقة في ربنا إنها هترجع زي الأول».

«بثينة» تعجز عن رد جميل زوجها

عاشت «بثينة» خلال سنوات مرضها لا ترى سوى زوجها يحملها ويرعاها ويقدم لها ما ليس من شأنه أن يقوم به، وهي تقابل ذلك بعينين باكيتين، عاجزة عن رد الجميل له بعد أن أصبح عكازها، وبحسب تقرير طبي صادر لأسرة المريضة من مركز أمراض الكلى والمسالك البولية بجامعة المنصورة، فإن المريضة «بثينة» تعاني من «التهاب كلوي نفروزي مزمن ويحتاج الى متابعة بالعيادة الخارجية مرة كل شهر، بالإضافة إلى ارتفاع في نسبة السكر وارتفاع مزمن بالضغط».