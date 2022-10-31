ضبط 4 أطنان سولار وبنزين قبل تهريبها وبيعها في السوق السوداء بالشرقية

ضبطت مديرية التموين بمحافظة الشرقية، 4 آلاف لتر مواد بترولية قبل تهريبها وبيعها بالسوق السوداء.

وقامت مديرية التموين بتشكيل حملة من الرقابة التموينية، وتوجهت لعزبة البركاوي بنطاق مركز مشتول السوق، وتمكنت من ضبط طلمبة بنزين وخزانين بهما 4 أطنان سولار وبنزين 80 داخل حوش منزل، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحضر رقم 8224 لسنة 2022 ضد «ع ع م س»، لحيازته سولار وينزين بغرض الاتجار بها بالسوق السوداء بقصد التربح، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

عدم السماح باستغلال المواطنين وحجب السلع

ومن جانبه، أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أنه لن يسمح بأي تراخ أو إهمال من الجهات المختصة في السماح لأي تاجر باستغلال المواطنين، والقيام بحجب السلع المدعمة بغرض الاتجار بها بالسوق السوداء، مؤكدا الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه العبث بمقدرات الدولة.

تكثيف الحملات التموينية والرقابية

ووجه محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية، بالتنسيق مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك، لضبط الأسواق بنطاق المحافظة، وتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة لمتابعة حركة البيع والشراء، والتأكد من التزام أصحاب الأنشطة التجارية بالأسعار المعلنة، والحصول على تراخيص قانونية من الجهات المختصة، وضمان وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.