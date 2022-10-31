تقديم خدمات علاجية لـ12 ألف مواطن من خلال 7 قوافل طبية بالمنيا

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن مديرية الصحة تواصل تنفيذ القوافل الطبية المتنوعة، في إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية والعلاجية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجًا، وضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

قوافل طبية بقرى محافظة المنيا

وأوضح الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن مديرية الصحة بالمنيا، نفذت 7 قوافل طبية بقرى محافظة المنيا، على مدار شهر سبتمبر الماضي، وذلك بقرى «بلنصورة في أبو قرقاص، ودير أبو حنس بمركز ملوي، والعور ومنقطين وكوم اللوفي بسمالوط، ودلجا بمركز ديرمواس، وقرية حلوة بمطاي»، مضيفا أنه تم توقيع الكشف الطبي على 12 ألفا و632 حالة بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين، مع تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات.

ندوات تثقيف صحي لـ769 مترددا

من جانبه، أشار الدكتور محمود خليفة الحسن منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة بالمنيا، أنه تم عمل 1180 تحليلا مختلفة، وعمل موجات صوتية لـ184 حالة، وأشعة سينية لـ49 حالة، وكشف مبكر للضغط والسكر لـ821 متردد، وتحويل للمستشفى 209 حالة لاستكمال العلاج، هذا بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحي لـ769 مترددا.