إحالة 10 طلاب لمجلس التأديب بجامعة الإسكندرية.. غيروا ملابسهم في الساحة

أعلن الدكتور محمد بلال، عميد كلية التربية الرياضية بنين جامعة الإسكندرية، إحالة 10 طلاب إلى مجلس التأديب الابتدائي الطلابي بالكلية، لخروجهم عن الآداب العامة ومخالفتهم الأعراف الجامعية، وعدم اتباعهم السلوك المتبع داخل الحرم الجامعي.

وقال عميد الكلية لـ«الوطن»، إن قرار إحالة الطلاب جاء نتيجة قيامهم بتغيير ملابسهم في ساحة الكلية غير المخصصة لذلك، وعلى مرأى ومسمع كثيرين.

تشديد على إجراءات تغيير الملابس

وأهاب عميد كلية التربية الرياضية بالإسكندرية، جميع الطلاب بالالتزام بتعليمات الكلية، وأن يتم تغيير الملابس داخل الملاعب الرياضية فقط قبل وبعد المحاضرات، ويُمنع نهائيا دخول المحاضرات النظرية بدون بدلة التدريب كاملة.

قواعد كلية التربية الرياضية بالإسكندرية

وأكد، أن الكلية لا تتهاون مع عدم الالتزام بقواعد كلية التربية الرياضية بنين، وأبرزها تغيير الملابس داخل الملاعب الرياضية قبل أو بعد المحاضرات، فيما يمنع نهائيا تغيير الملابس في شوارع الكلية، والالتزام بالقيم الجامعية والسلوك العام بما يتوافق مع رجل قطاع علوم الرياضة والتربية البدنية.