«الخارجية»: مصر تؤكد مواصلة جهود الارتقاء بحقوق الإنسان والنهوض بأوضاع المرأة

أكدت مصر أمام الدورة 73 للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، المنعقدة في بانجول عاصمة جامبيا خلال الفترة من 21 أكتوبر حتى 9 نوفمبر 2022، صلابة عزمها على مواصلة جهود الارتقاء بحقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بالتوازي مع النهوض بوضع المرأة وحماية حقوق الطفل وذوي الإعاقة وكبار السن وتمكين الشباب.

جاء ذلك في البيان الذي ألقاه السفير وائل نصر الدين عطية، نائب مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان، الذي استعرض جهود تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بالاشتراك مع المجتمع المدني، وأشار إلى أن بناء القدرات والتوعية يمثلان أهم محاور الاستراتيجية سعيا إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان جنبا إلى جنب مع التطوير التشريعي والمؤسسي.

مبادرات الحكومة للارتقاء بمستوى المعيشة

كما تناول البيان، المبادرات العديدة التي أطلقتها الحكومة للارتقاء بمستوى معيشة المواطن المصري، وعلى رأسها حياة كريمة التي تغطى أكثر من 4500 قرية يقطنها نحو 58% من السكان بتكلفة تصل إلى نحو 45 مليار دولار، إلى جانب تطوير منظومتي التعليم والتأمين الصحي ومشروعات الإسكان الاجتماعي للقضاء على العشوائيات وتوفير السكن اللائق ومياه الشرب النظيفة والصرف الصحي.

جهود متواصلة لتحقيق المساواة بين الجنسين في مكان العمل

وأوضح البيان، الأولوية التي توليها مصر لتمكين المرأة، وهو ما تجسده الجهود المتواصلة لتحقيق المساواة بين الجنسين في مكان العمل، فضلاً عن الجهود الجارية لتحقيق الشمول المالي للمرأة ومكافحة العنف والتمييز ضدها سواء من خلال إدخال التعديلات التشريعية ذات الصلة أو حملات التوعية المجتمعية.