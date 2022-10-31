ملابس «الهالوين» على كل شكل ولون.. الطقم بـ450 جنيها وكريم عمل الجروح بـ75

يحتفل العالم بعيد الهالوين في الـ31 من أكتوبر كل عام، والذي يعني بالعربية «عيد الهلع».

هدايا عيد الهالوين

ويعد«عيد الهالوين» مناسبة ثقافية ودينية في الغرب، فالبعض يعتبره مواكب لعيد القديسين الذي تحتفل به الديانة المسيحية في نفس التوقيت بهدف تكريم القديسين الراحلين والذي بدأ في القرن الـ8 ميلاديا، ويعد أيضا مناسبة ثقافية فأصل هذا الاحتفال كما يشير موقع «سكاي نيوز» عربية يعود إلى إيرلندا منذ أكثر من 2000 عام، حيث كان يعتقد أن أرواح الموتي تعود إلى الأرض في هذا التوقيت.

وهناك طقوس معينة للاحتفال بعيد الهالوين منها ارتداء أزياء الأشخاص الفنية والكارتونية المرعبة، بالإضافة إلى الأقنعة والجماجم المخيفة، و تلوين الأشخاص لأجسامهم ووجوههم بلون الدم وتوزيع الحلوى على الأطفال.

أشكال الاحتفال بعيد الهالوين

وقد انتشرت أشكال الاحتفال بعيد الهالوين في المحلات المصرية من حيث الملابس التنكرية والأقنعة، وفق «محمود أحمد»، الذي يعمل في محل في منطقة الدقي متخصص في بيع الهدايا والإكسسوارات أن أسعار ملابس و أزياء عيد الهالوين في هذه السنة قد تزايدت: «يبدأ سعر الملابس التنكرية من 450 جنيها ويصل إلى 600 جنيه ويصل سعر الكريم المستخدم لعمل الجروح على الجلد إلى 75 جنيها، كما تبدأ أسعار أقنعة الوجه من 100 جنيه وتصل إلى 250 جنيها».

أما نور عبدالحميد، الذي يعمل في محل لبيع ألعاب الأطفال، فقد أشار إلى ظهور أشكال جديدة للاحتفال مثل حقائب الحلوى التى تمتلئ بالحلوى ويتم توزيعها على الحاضرين أو الأطفال، بالإضافة إلى كريم يدهن به الجلد فيتحول إلى اللون الأحمر وكأن الإنسان لديه جروح تنزف: «هناك أشكال جديدة للديكور هذا العام كالأضواء و النغمات والجماجم والأيادي والأقدام الملطخة بالدم التى يتم استخدامها في تزيين الحفلات، وأهم ملاحظة لاحتفال هذا العام هو انخفاض عدد المستهلكين عن العام الماضي، حيث لجأ البعض إلى الاعتماد على الأدوات القديمة توفيرا للنفقات»