مدير مركز المستقبل الإقليمي للدراسات: هناك 4 دلالات عالمية للمؤتمر الاقتصادي

انعقد المؤتمر الاقتصادي على مدار 3 أيام متتالية خلال الأسبوع الماضي، وكللت التوصيات نجاح المؤتمر ليتوقع الخبراء أن تساهم القرارات التي صدرت خلاله في تحسين بيئة المناخ والأعمال.

إيمان شعراوي، مدير وحدة الدراسات الأفريقية بمركز المستقبل الإقليمي للدراسات الاستراتيجية، قالت إنَّ المؤتمر الاقتصادي 2022 يمكن الاستفادة منه المؤتمر بشكل رئيسي في تشجيع التجارة البينية مع القارة الأفريقية وتعزيز التكامل الاقتصادي.

المؤتمر داعم لدور القطاع الخاص

وأضافت «الشعراوي» في تصريحاتها لـ«الوطن» أنَّ جانب آخر ظهر جليا على مدار الجلسات وتصريحات المسؤولين، وهو تشجيع القطاع الخاص وتفعيل دوره في النشاط الاقتصادي، خاصة على المستوى الإقليمي لاقتناص الفرص الاستثمارية والتوسع خارجيا في أفريقيا، وهي الامتداد الطبيعي لمصر ما يقوي أواصر الصلة وروابطنا مع الأشقاء والبلدان المجاورة.

كيف نحقق حلم الـ100 مليار دولار صادرات؟

وتابعت: «تحلم الدولة المصرية برفع حصتها من الصادرات إلى 100 مليار دولار سنويا، وهو أمر ممكن إذا ما جرى استغلال السوق الأفريقي والذي تتمتع السلع والمنتجات المصرية فيه بجاذبية عالية».

تنمية العلاقات المصرية الأفريقية

وترى «الشعراوي»، أنَّ المساهمة في تطوير البنية التحتية ودعم وجود خطوط ملاحية بحرية وجوية منتظمة بين مصر ودول القارة وزيادة مشروعات الربط الكهربائي، وكذلك الحد من القيود المفروضة على التجارة المصرية الأفريقية، واستغلال الفرص المهدرة، بالشكل الذي يساهم في تنمية العلاقات المصرية الإفريقية، فضلاً عن تحسين المستوى الاقتصادي وتحقيق التنمية في مصر وأفريقيا، أمور غاية في الأهمية لتنشيط التبادل التجاري البيني.

وأشارت إلى أهمية التوقيت الذي عقد فيه المؤتمر الاقتصادي، قائلة: «هناك 4 دلالات عالمية وإقليمية ومحلية للمؤتمر، سواء ما يتعلق بمواجهة التداعيات السلبية للأزمة المالية العالمية التي أثرت على الاقتصاد الوطنى ومواجهة مشكلات المستثمرين والقطاع الصناعي وأزمات الصادرات المصرية، فضلاً عن تزامنه مع رؤية الدولة المصرية نحو تعميق التكامل الاقتصادي مع القارة الأفريقية».

وعن دلالات التوقيت المحلية، أكدت أنَّ المؤتمر تزامن مع إعلان الدولة المصرية إطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة وما تحمله من أهمية لتخارج الدولة وزيادة تمكين القطاع الخاص، بالإضافة إلى تماشيه مع نجاح مصر في توفير جميع مقومات تشجيع ودعم الاستثمارات المحلية الأجنبية بالشكل الذي جعلها من أكثر الدول جذبا للاستثمار الأجنبي في أفريقيا.