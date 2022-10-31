متعافي من الإدمان: «تعاطيت المخدرات بسبب اليأس وضيعت 14 سنة من حياتي»

قال محمود المهدي، أحد المتعافين من الإدمان، إن اليأس سبب لجوئه للإدمان، حيث إنه كان لاعبا لكرة قدم، وفي فترة زمنية معينة، قرر النادي الاستغناء عنه، بجانب وفاة والده في نفس العام، ما أصابه بحالة نفسية سيئة.

«المهدي»: الناس تخاف من متعاطي المخدرات

وأوضح «المهدي» خلال استضافته ببرنامج «السفيرة عزيزة» والذي تقدمه الإعلاميتان جاسمين طه ورضوى حسن، والمُذاع عبر فضائية « dmc»، أنه قرر محاولة تدخين السجائر، حيث كان لديه اعتقاد أن الناس تخاف من متعاطي المخدرات، ولكنه رفض الانصياع وراء تلك الفكرة، مشيرا إلى أن سبب إغرائه في تعاطي المخدرات كان أحد أصدقائه وكان يعتبره أخ وصديق عمر، واستمر في تلك «المتاهة» لمدة 14 عاما قضاها في الإدمان: «أنا فقدت 14 سنة من حياتي كنت مغيب فيها عن الحياة بشكل كامل».

تعاطى الهيروين مع بداية زواجه

وأكد محمود المهدي، أنه تعاطى الهيروين مع بداية زواجه دون علم زوجته إلا بعد مرور أسبوع على الزواج، وهي من ساعدته على العلاج، ولم تتخل عنه: «خلفت وعيالي كبروا حواليا وأنا مش في الدنيا».

يُذّكر أن برنامج السفيرة عزيزة ، يُذاع يومياً من السبت إلى الأربعاء، في تمام الساعة الثالثة عصراً، وتتبادل على تقديمه 6 مذيعات وهن، الأستاذة القديرة سناء منصور ، جاسمين طه، شيرين عفت، نهى عبدالعزيز، سالي شاهين، ورضوى حسن.

ويتناول البرنامج كافة القضايا والأخبار المجتمعية التي تهتم بها الأسرة المصرية بجميع عناصرها ، بجانب حرصه على متابعة أخبار الموضة والأزياء، ورصد قصص النجاح المختلفة لسفيرات مصر في كل مكان داخل وخارج مصر، اللاتي حققن نجاحات في مجالات مختلفة.