منظمة «غرينبيس» تستخدم سفينتها الشراعية لنشر الوعي بالمناخ في مصر

استخدمت المنظمة البيئية العالمية «غرينبيس»، سفينتها الشراعية الفريدة من نوعها لأول مرة في مصر؛ كمنصة لزيادة حجم الدعوة إلى العدالة المناخية في الجنوب العالمي.

فعاليات توعوية عن التغير المناخي

وقبل أيام من انطلاق مؤتمر المناخ في شرم الشيخ، قامت غرينبيس بإبحار مركب شراعي طوله 61 مترا لمصر واستخدمته في فعاليات توعوية عن التغير المناخي وتأثيره على الكوكب ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والإعلان عن حلول معالجة التغير المناخي.

نشر الوعي البيئي في مصر والشرق الأوسط

وجرى استخدام سفينة غرينبيس في الغردقة كمنصة للتواصل مع المجتمع المحلي ونشر الوعي البيئي من أجل الحفاظ على البيئة، ويعتبر التواصل مع الجمهور من أهم محاور شغل غرينبيس لنشر الوعي البيئي في مصر والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأقامت غرينبيس مهرجانا على مدار يومين تضمن الكثير من الفعاليات، مثل زيارة الجمهور والمارة، السفينة؛ ليستمعوا إلى قصص مركبة الـ «غرينبيس» البيئية في أنحاء العالم، فضلا عن وجود سوق أخضر يتضمن 12 منظمة بيئية محلية وشركات صغيرة ومتوسطة تعمل في المجال البيئي أو لديها منتجات بيئية مثل كالمواد المصنعة من مواد جرى إعادة تدويرها أو طعام عضوي أو أكياس قماش كبديل أكياس البلاستيك وغيرها.

وأحد أهم المشاركين في غرينبيس كان دارجو سوهاج، وهم مجموعة من الشباب هدفهم نشر ثقافة رياضة الدراجات الهوائية واستخدامها في الحياة اليومية أيضا؛ لفائدتها البدنية والنفسية الكبيرة وفائدتها للمجتمع من النواحي الصحية والاقتصادية والبيئية من خلال التقليل من العوادم.

رحلة من سفاجا للغردقة بالعجل

وقامت هذه المجموعة بالسفر من سفاجا إلى الغردقة بالعجل، وكانت المسافة 60 كيلومترا، وأيضا شارك في الجروب شباب من مختلف الأعمار.

غرينبيس منظمة غير حكومية تسعى إلى تمهيد الطريق لمستقبل آمن ومستدام ودائم وصديق للبيئة وسلمي، ويتمثل الهدف الأولي في زيادة الوعي حول تغير المناخ، وتعزيز الحلول المستدامة، وتقديم الدعم للمشاريع البيئية الإقليمية، فضلا عن التأكيد على الآثار التي تواجهها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشعوبها بسبب تغير المناخ.