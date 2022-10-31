خبير مناخي: مصر تعمل بكل طاقتها لإنجاح المؤتمر.. وأتوقع تنفيذ توصياته

قال الدكتور علي قطب، أستاذ المناخ بجامعة الزقازيق، إن الدولة بكل ثقلها تعمل في ظل تحديات عالمية للانتهاء من التجهيزات المطلوبة بمختلف القطاعات، لإنجاح مؤتمر المناخ، موضحا أنه على يقين أنه سيكون مختلفا عن المؤتمرات السابقة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية بالفقرة الإخبارية على شاشة «إكسترا نيوز»، أن المؤتمرات السابقة والحكومات والدول الصناعية الكبرى لم تستشعر مدى خطورة الظواهر الجوية الطبيعية وآثارها السلبية على كوكب الأرض تحديدا، وكانوا يعتقدون أنهم بعيدون عن تأثير الظواهر الجوية بهذا العنف الشديد.

أضرار التغيرات المناخية

وتابع أنه منذ بداية هذا العام والأجواء الشتوية قارسة البرودة وتحتاج إلى طاقة بكثرة وظواهر جوية عنيفة متمثلة في أمطار شديدة ورعدية تؤدي إلى فيضانات وارتفاع في درجة حرارة الأرض، وحرق الغابات وتلوث بيئي وأمراض صحية ناتجة عن هذه التغيرات المناخية لذلك فهذه الحكومات ستتخذ إجراءات فعلية وفعالة خلال المؤتمر؛ للخروج من هذا الوادي الضيق وهذه الكوارث ولو تدريجيا؛ لأنه إذا استمر العالم بهذا المعدل سيواجه ما لا يحمد عقباه.

أتوقع نجاح المؤتمر بنسبة 80%

واستطرد أن الظروف العالمية القائمة على الأرض بين الدول المختلفة واحتياجات أوروبا وأمريكا للطاقة خلال فصلي الشتاء والصيف تعد تحديات تواجه المؤتمر، ونتوقع أن نجاح المؤتمر بأي نسبة ولو 80% يعتبر نجاحا كبيرا في ظل الأزمة العالمية، وسيكون هناك تنفيذ للتوصيات على أرض الواقع، وهو نجاح للمؤتمر بكل المقاييس وستنفذ القرارات ولو بشكل تدريجي على مدار 10 أعوام حتى ننتهي من الانبعاثات الكربونية تدريجيا.