افتتاح المنتدى الثالث لضمان الجودة وتطوير المناهج بجامعة سوهاج

افتتحت جامعة سوهاج فعاليات المنتدى العلمي الثالث لضمان الجودة «الجامعة المستدامة: معالم على طريق ضمان الجودة»، والذي نظمه مركز ضمان الجودة بالتعاون مع وحدة الاستدامة البيئية، استعداداََ للمشاركة في مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP 27 الذي ستستضيفه مصر بشرم الشيخ والمقرر انطلاقه 7 نوفمبر المقبل، وذلك بحسب بيان صادر عن رئيس جامعة سوهاج الدكتور مصطفى عبد الخالق.

منتدى ضمان الجودة

وأكد رئيس جامعة سوهاج على أهمية المنتدى والذي يواكب اهتمام القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بملف التغيرات المناخية والجهود الرامية لتحقيق التنمية المستدامة في سياق تنفيذ رؤية مصر 2030، والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، حيث أعلن رئيس الجمهورية عن أن مصر ستعمل على جعل المؤتمر نقطة تحول جذرية في جهود المناخ الدولية بالتنسيق مع جميع الأطراف لصالح إفريقيا والعالم بأسره.

كما أوضح أن الدولة المصرية اتخذت خطوات جادة وحازمة في التعامل مع قضية التغيرات المناخية، من خلال رفع الوعي البيئي لدى جميع أفراد المجتمع بضرورة التصدي لكافة أشكال التلوث بما لا يضر بالبيئة ويحقق استقرار المناخ، مضيفاً أن منتدى ضمان الجودة ناقش الوضع الراهن بالجامعات ومدى قدرتها على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك في إطار التخطيط الاستراتيجي بالجامعات في مجال العلم والبحث العلمي والمشاركة المجتمعية ومدى الارتباط بتحقيق معايير الاستدامة البيئية واستراتيجية سوهاج للتغيرات المناخية 2050.

خدمة المجتمع وخطة التنمية

وأكد الدكتور حسان النعماني، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، في كلمته على حرص الجامعة على توجيه الأبحاث التطبيقية لخدمة المجتمع وخطة التنمية المستدامة، موضحاً أن الجامعة تعمل على تسخير الأبحاث العلمية في المساهمة في التنمية المستدامة ودعم الإبداع والابتكار للتصدي لكافة الظواهر البيئية باعتبارها شريك رئيسي في التنمية.

وأضاف أن المنتدى جاء انطلاقًا من دور الجامعة الرائد في تنمية الوعي البيئي في المجتمع وتنمية البيئة في إطار دعم أهداف استراتيجية للتنمية المستدامة «مصر 2030»، مشيراً إلى أن الدولة تسعى إلى دعم البحث العلمي الذي يتبنى مجال استخدام الطاقة المتجددة التي هي وسيلة فاعلة في مجابهة التغيرات المناخية وتأثيرها السلبي على العالم ككل، إلى جانب نشر ثقافة إنشاء المدن الخضراء في الظهير الصحراوي على جانبي الوادي بمحافظات مصر من شمالها لجنوبها.

دور الجامعة بتحقيق الاستراتجية

ومن جانبه، أوضح الدكتور عبدالناصر ياسين، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن أهم أدوار الجامعات والتي تساهم بها في تحقيق اسـتراتيجية التنميـة المستدامة في رؤية مصر 2030 هي بناء شخصية الطلاب من خلال التعليم والتعلم والأنشطة الطلابية، لارتباط ممارسة الأنشطة ارتباطاً وثيقاً بالطبيعـة، حيث يعد تضافر المناهج الدراسية مع الأنشطة الطلابية من أقوى أدوات التعليم في تحقيق آمال الشعوب وتطلعاتها، لذا فقد عملت على تطوير مناهجها ودمجها بالأنشطة الطلابية لمواكبة التغيرات المتسارعة ومواجهة المشكلات البيئية والاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف أنه بناءً على ما سبق تتبنى جامعة سوهاج فكرة غرس ثقافة التنمية المستدامة والتربية المناخية بما يتماشى مع معايير ضمان الجودة في البرامج التعليمية بكلياتها المختلفة، لخلق خريج يملك ما يكفيه من رأس المال الفكري والمعرفي للمساهمة في الحفاظ على البيئة ومواجهة تبعيات التغيرات المناخية.

​​فيما أشار الدكتور أحمد الخطيب، رئيس مركز ضمان الجودة، في كلمته، إلى أنه انطلاقا من دور الجامعة الأساسي في هذا الإطار، فالمسؤولية الملقاة عليها ضخمة، غير أنه باعتبارها مؤسسة ريادية وقائدة للمجتمع، فإنها مطالبة الآن غير ذي قبل أن تقوم بدور أكثر فاعلية للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، من خلال تحقيق التوازن على المحاور الثلاث الرئيسية لرؤية مصر 2030، وهي الاقتصادي البيئي والاجتماعي، لذا فإن الجامعة أصبحت مطالبة الآن بإدخال مفاهيم وأدوات التنمية المستدامة النظرية والعملية ضمن المناهج التعليمية والأنظمة، للتركيز على مجالات التعليم البيئي والتقنية الخضراء والكيمياء الخضراء والاقتصاد الأخضر والصحة البيئية والطاقة والهندسة البيئية وتغير المناخ، الجغرافيا البيئية وغيرها من المجالات التعليمية المختلفة، بالإضافة إلى تشجيع البحث العلمي في مجالات التنمية المستدامة.

توصيات منتدى الجامعة

وأضاف «الخطيب» أن فعاليات المنتدى اختتمت بعدة توصيات منها تطوير المناهج التعليمية وإدماج مفاهيم التنمية المستدامة إلى الأنشطة الطلابية، وزيادة معدلات النشر العلمي الدولي في مجال الاستدامة، وزيادة التعاون بين الجامعة والمؤسسات المجتمعية المعنية بإدارة مشروعات التنمية المستدامة، وتنفيذ مشروعات طلابية في مجال الابتكار البيئي، وتعظيم الاستفادة من الإجراءات التنفيذية لوحدة الاستدامة بالجامعة نحو إنشاء منظومة بيئية مستدامة.

أنشطة جامعة سوهاج

واستعرض الدكتور حمدي حسانين، مدير وحدة الاستدامة، برامج وأنشطة الاستدامة التي تنفذها الجامعة لكي تصبح جامعة صديقة للبيئة وذلك في إطار رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، مثمناً دور رئيس الجامعة بتطوير العديد من البرامج التي تعتمد على نشر الوعي البيئي والاستخدام الأمثل للموارد والتي تتواكب مع مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية (اتحضر للأخضر) والتي أطلقتها الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة شئون البيئة.

وأكد أن الجامعة وضعت في مقدمة اهتماماتها أن يصبح حرمها حرماً نظيفاً ومحافظاً على معايير الاستدامة والبيئة الخضراء مثل المباني المستدامة، التقليل من استخدام وسائل النقل الملوثة للبيئة، ترشيد استهالك الطاقة والمياه ،الحفاظ على الغطاء األخضر، تخفيض انبعاثات الكربون، الحد من الضوضاء، التخلص اآلمن من النفايات، هذا بالإضافة إلى التحول الرقمي لتقليل استخدام الورق والتوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.

كما تدعم الجامعة وتشجع الأبحاث العلمية والمشاريع البحثية المتعلقة بالاستدامة وتنظم أنشطة لزيادة الوعي البيئي بين الطالب وأعضاء هيئة التدريس، والعاملين بالجامعة ما يجعلها منارة لبث مفاهيم الاستدامة للمجتمع المحيط.